Abordant une nouvelle ère économique, l'Algerie est en phase de constituer un pôle d'investissement par excellence, pour les pays arabes. Forte de résultats probants en matière de réformes et de relance économique, le travail de fond effectué durant ces deux dernières années, a eu un effet immédiat sur l'attractivité de la destination Algérie. Les partenaires arabes ont vu dans l'évolution des politiques publiques et dans le nouvel arsenal juridique dédié pour libérer l'investissement, des opportunités favorables pour s'installer sur le sol algérien. Il s'agit d'actions qui ont porté l'économie nationale à un rang supérieur, à l'image du lancement du complexe de Bellara pour la production d'acier, qui fait l'objet d'un partenariat des plus fructueux avec le partenaire qatari. Avec deux milliards de dollars d'investissement, l'objectif étant d atteindre une production de deux millions de tonnes d'acier, ouvrant la possibilité d'exporter certaines quantités sur les marchés internationaux. À cela s'ajoute le partenariat stratégique dans le domaine des télécommunications, avec le groupe qatari Ooredoo, qui s'est confortablement installé avec 12,5 millions d'abonnés.

Il faut dire que ces avancées, marquées par une accélération visible en matière de concrétisation, dénotent, sans ambigüité, les changements opérés en matière de gouvernance et renseignent sur les capacités de l'Algérie se hisser au rang de partenaire économique incontournable. il y a lieu de convenir que le renouvellement des institutions, la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement et la mise en place de nouveaux paradigmes de gestion, loin des anciennes pratiques, ont considérablement contribué à reconquérir la confiance des investisseurs étrangers. De même importance, le partenaire émirati s'est penché sur le développement de l'investissement dans des créneaux porteurs, en l'occurrence l'industrie mécanique, le traitement des déchets durs, la sous-traitance et l'industrie de l'aluminium. Visibles à travers l'inscription de plusieurs projets, une quinzaine d'entreprises émiraties ont opté pour la réalisation d'une raffinerie d'aluminium à Béni Saf, d'un montant de cinq milliards USD, le projet de production de lait à Tiaret et le projet de réalisation d'une station électrique (Hadjret Ennous 1 200 mégawatts), d'un montant d'un milliard USD. Leurs ambitions s'étendent au secteur de l'agriculture, avec la signature d'un protocole d'accord entre le groupe Agrodiv et la société émiratie Elite Agro LLC, en vue de développer des fermes pilotes pour la production de céréales, de fourrage et de fruits et légumes. Il y a lieu de convenir que la multitude de ces partenariats avec les pays arabes, ne peut que renforcer le principe de diversification de l'économie nationale et contribuer à créer une compétitivité hautement positive pour la concrétisation des objectif de la relance économique.