Avec l'adoption de la nouvelle loi sur l'investissement, l'Algérie compte attirer les grands constructeurs automobiles pour relancer une industrie qui peine à décoller, malgré les milliards dépensés par l'Etat. En effet, l'Algérie a entamé les négociations avec des constructeurs de renommée internationale en vue de se lancer officiellement dans cette industrie automobile. La confidence est du directeur général du développement industriel au ministère de l'Industrie, Ahmed Salem Zaïd. L'objectif est de lancer une véritable industrie automobile à travers un transfert technologique et le développement de la sous-traitance industrielle. Une nouvelle annonce. S'exprimant, hier, sur les ondes de la Chaîne 1 de la Radio nationale, le locuteur précise que «L'Algérie envisage de se lancer dans une véritable industrie automobile». Une autre annonce de plus. D'autant que le même responsable a affirmé que l'avenir de l'industrie en Algérie est prometteur «à travers la nouvelle vision basée sur la promotion des ressources nationales». Une vision basée sur le développement de la sous-traitance. Pour ce faire, les services du ministère de l'Industrie comptent sur la relance de l'industrie locale. Une alternative à même d'écarter l'option de « montage» retenue lors des précédentes politiques. Evoquant le pourcentage d'intégration dans l'industrie automobile en Algérie, Ahmed Salem Zaïd a indiqué qu'il sera, désormais, calculé à l'avenir «sur une base réelle, sur la base du pourcentage de pièces détachées fabriquées localement». Or, en Algérie, le secteur de la sous-traitance est en panne Lors des précédentes expériences, le taux d'intégration était calculé sur une base financière, a rappelé le même responsable qui a dénoncé « l'inefficacité de cette procédure compte tenu de l'évolution de la valeur de la monnaie nationale au fil du temps». En somme, la nouvelle stratégie reposera sur la base du pourcentage de pièces détachées fabriquées localement, laisse-t-il, entendre sans pour autant avancer le moindre nom des constructeurs avec lesquels l'Algérie négocie. Qui produira? Quels genres de véhicules? Quel serait le volume de véhicules à produire localement par chacun d'entre eux? Or, pour s'implanter en Algérie, ces concessionnaires voudraient connaître la liste des sous-traitants industriels oeuvrant à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement en pièces détachées et autres équipements. En fait, les pièces de rechange d'origine sont des pièces de rechange qui sont de la même qualité que les composants utilisés lors du montage d'un véhicule automobile et qui sont produites selon les spécifications et les normes de production fournies par le constructeur automobile pour la fabrication de composants ou de pièces de rechange destinés au véhicule automobile en question. La charrue avant les boeufs. Si la volonté politique est affichée clairement, a-t-on cependant, préparé les conditions idoines pour l'émergence de cette industrie, notamment la sous-traitance? La réussite de toute industrie automobile repose sur une industrie de sous-traitance performante. «Tous les investisseurs désireux de se lancer dans la fabrication automobile seront obligés de travailler avec des sociétés de sous-traitance locales pour la fourniture de pièces de rechange», a insisté Ahmed Salem Zaïd. Or, une telle condition est impossible à satisfaire au regard de la multitude des modèles, des technologies utilisées et des différences dans les conceptions. En outre, une telle condition reste assujettie à des investissements continus avec le risque de produiree un véhicule susceptible d'être dépassé technologiquement. Objet de tergiversations et de cafouillage, le dossier de l'industrie et de l'importation automobiles est devenu, depuis quelques années, un interminable feuilleton...mexicain.