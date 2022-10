Le pôle pénal économique et financier près le tribunal de Sidi M'hamed à Alger, a reporté, hier, pour la seconde fois, le procès de l'ancien P-DG du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour, au 8 novembre prochain, sur demande de la défense des accusés, laquelle a estimé que l'examen du dossier volumineux présenté à la justice nécessite du temps. Cela d'une part, de l'autre l'avocat attend de prendre connaissance des réponses aux nombreuses commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction. En costume bleu, Ould Kaddour et ses coaccusés, Ahmed Mazighi, ancien vice-président de la commercialisation, Abdelhamid Raïs-Ali, ancien vice-président du raffinage et de la pétrochimie, et Brahim Boumaout, conseiller et vice-président de la stratégie, planification et économie, sont entrés au box des accusés en distribuant des sourires à leur proches, présents dans la salle exiguë, d'audience.

Ahmed Ouyahia se tenait également prêt à porter témoignage via la vidéoconférence à partir de sa lointaine prison d'Abadla, à Tindouf. Présente à l'audience, l'épouse de l'ex-président-directeur général de Sonatrach, placée sous contrôle judiciaire a fait savoir qu'elle a perdu la maison familiale à Alger, saisie dans le cadre de cette affaire. Impliqué également dans cette affaire, le fils du principal accusé, Nacim Ould Kaddour, qui est en fuite à l'étranger. L'affaire est liée au rachat de la raffinerie Augusta auprès de l'américain ExxonMobil, pour un montant de 720 millions de dollars. La vétusté de cette raffinerie(âgée de 70 ans) a contraint Sonatrach à contracter une dette de 250 millions de dollars, dont 100 millions de dollars destinés à la maintenance. Extradé début août dernier, Ould Kaddour est mis en détention provisoire à la prison d'El Harrach, depuis plus d'une année. Il est poursuivi pour, entre autres, «abus de fonction», «dilapidation de deniers publics» et «blanchiment d'argent», tandis que ses collaborateurs sont poursuivis pour «complicité de dilapidation de deniers publics».