Donnant le coup d'envoi des travaux de la 33e conférence de l'Union arabe des assurances, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a fait état de la politique économique adoptée par le gouvernement, visant, à atteindre un taux de croissance de 3.4%, en plus de l'amélioration des principales activités économiques.

Il a assuré que «cette politique entre dans le cadre de la nouvelle vision économique, globale, visant principalement la diversification des ressources de financement, la réduction de la dépendance aux hydrocarbures, en plus de la concentration sur les exportations, qui constituent l'un des axes principaux de ces réformes». Cette politique, a-t-il, ajouté, a été marquée par «la révision, récemment, du cadre légal de l'investissement, en vue de faciliter et de simplifier les procédures, d'encourager l'investissement», soulignant que «l'ensemble des investissements n'est plus soumis à la règle 51/49». «Il a été également procédé à la création d'un guichet unique pour les grands projets d'investissement extérieur», a-t-il expliqué.

Selon le ministre, «les autorités publiques oeuvrent au développement du partenariat entre le secteur public et privé», ajoutant: «Nous croyons au rôle joué par chacun des secteurs dans le construction de l'économie et son développement». Abordant les assurances, le ministre a affirmé que «le taux de pénétration de ce secteur dans le marché est encore faible, comparativement à certains pays». Et de regretter qu'«en Algérie, le taux de pénétration est de moins de 1%», en dépit du fait que «le marché des assurances a été parmi l'un des premiers secteurs ouverts à la concurrence». Il a également ajouté que «le nombre de sociétés activant dans le secteur, en Algérie, est passé de six entreprises publiques, en 1995 à 23 sociétés, en 2022, dont 11 relevant du secteur privé ou en partenariat avec des entreprises étrangères». Selon Raouya, «l'activité des assurances a connu une sensible augmentation, si l'on prend en compte la croissance économique», rappelant que «le niveau de l'économie a augmenté de 5,6 MDS DA en 1997 à 144 MDS DA, en 2021». Le ministre a annoncé plusieurs nouveautés à opérer dans le secteur. Il s'agit de la prise en charge, par les assureurs, de nouveaux dangers comme la cybercriminalité, nécessitant d'importants frais et qui exigent une couverture d'assurances, outre l'amélioration des conditions liées aux assurances, comme l'amélioration des prestations. Évoquant le congrès, le ministre a indiqué que «cette rencontre constitue un grand espace les permettant les échanges, la concertation, la coopération entre les frères et constitue un symbole du travail arabe commun. «Le parrainage, par le Premier ministre, de ce congrès, atteste que les autorités publiques nationales accordent un intérêt particulier au secteur des assurances», a-t-il expliqué.

Il a ajouté: «Votre union a accompli et continue d'accomplir un rôle important dans la consolidation des relations au niveau arabe.» Pour le ministre, «l'Algérie a surmonté la crise sanitaire. Les mesures prises par l'État ont amplement contribué à freiner les effets de la crise sur l'activité économique», ajoutant que «ces mesures ont permis le maintien des postes d'emploi et ont assuré les grands équilibres financiers, en particulier les sociétés des assurances», rappelant «les remboursements accordés à certaines activités économiques, le report du paiement des cotisations entrant dans le cadre de la Cnas et des impositions fiscales, et le rééchelonnement des crédits bancaires». Il a ajouté que «les réformes économiques ont connu un fort dynamisme, à travers les mesures adoptées par les autorités publiques».