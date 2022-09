Les prix du pétrole se sont écroulés. Pour s'en rendre compte il faut tout simplement rappeler qu'après avoir culminé à plus de 139 dollars pour le baril de Brent et jusqu'à 130,50 dollars pour le WTI américain au début du conflit armé russo-ukrainien, le Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre, référence du pétrole algérien, a terminé la semaine qui s'est achevée le 23 septembre à 86,15 dollars, accusant un recul de 4,76%. Son niveau le plus bas depuis huit mois. La référence américaine a lâché pour sa part 5,68% pour clôturer à 78,74 dollars. Un recul exceptionnel qui doit interpeller à plus d'un titre l'Opep+ dont la stratégie adoptée consiste à maintenir les cours de l'or noir à un niveau qui doit satisfaire les équilibres financiers de ses membres. Les dernières décisions prises par l'alliance, la dernière notamment, qui a consisté à réduire sa production de 100.000 barils par jour en octobre, montrent que le message n'est pas assez puissant pour orienter le marché à la hausse. Plusieurs raisons ont contribué à le rendre pratiquement inaudible. Les experts nous en livrent une palette. Les marchés sont de plus en plus convaincus qu'on s'achemine vers une récession» mondiale, a indiqué Andrew Lebow, de Commodity Research Group. «Le resserrement monétaire généralisé de ces deux derniers jours alimente les craintes d'un coup dur pour la croissance», a renchéri Craig Erlam, analyste chez Oanda. Il faut rappeler que la banque centrale américaine (Fed) qui avait relevé son taux directeur le 21 septembre a aussi indiqué qu'elle s'attendait à le voir aller plus haut, et pour plus longtemps, que ce que prévoyaient les investisseurs jusqu'ici. Ce qui a fait dire à l'analyste de Commodity que les premiers signes d'une décélération de la demande de produits raffinés, en premier lieu l'essence, apparaissaient déjà aux Etatq-Unis depuis plusieurs semaines. Sur quatre semaines en moyenne - indicateur plus suivi par les traders que les chiffres hebdomadaires -, elle est inférieure de près de 8% à son niveau de l'an dernier à la même période, indiquent les statistiques de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). La dégringolade de vendredi est aussi liée à un facteur technique, la baisse s'étant accentuée quand le WTI est passé sous 80 dollars, «un seuil majeur», souligne Andrew Lebow. Quelle va être la réaction de l'Opep+. Il faut se rappeler que Les «13» pays membres du cartel ont prévenu qu'ils ne resteront pas les bras croisés face à la détérioration du niveau des prix du pétrole. L'Arabie saoudite, chef de file de l'Opep, avait averti dans un premier temps. «L'Opep+ avait les moyens de réduire à tout moment sa production pour faire face aux défis d'un marché pétrolier tombé dans un cercle vicieux de faible liquidité et de volatilité extrême», avait déclaré le ministre saoudien de l'Énergie, Abdelaziz ben Salmane, dans une interview accordée à Bloomberg, répercutée par l'Agence de presse saoudienne SPA. Un avertissement réitéré par les pays membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés, dont la Russie, lors de leur dernière réunion qui s'est tenue en visioconférence, soulignant qu'ils laissaient la porte ouverte à de nouvelles discussions, avant la prochaine rencontre du 5 octobre. Malgré cette conjoncture actuelle morose, l'avenir semble se prononcer pour une situation plus favorable qui doit contribuer à un net redressement des cours de l'or noir. «Avec les fondamentaux toujours tendus, l'hiver qui arrive et l'Opep+ qui devrait réduire sa production, ce recul pourrait être de courte durée» a prévenu Bart Melek, de TD Securities, pour qui 78 dollars constitue un niveau de support technique pour le WTI.