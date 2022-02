La crise ukrainienne aidant, les prix de l'or noir connaissent une forte hausse, à même d'envisager un redressement financier conséquent. Déjà excédentaire lors de l'exercice 2021, le commerce extérieur est parti pour renouveler un exploit qu'on n'avait pas vu depuis 2014. L'Exécutif qui a remis au goût du jour le Fonds de régulation des recettes, espère certainement voir les réserves de change reprendre une courbe haussière, synonyme d'une sérieuse aisance financière. Même si personne dans l'équipe de Benabderrahmane n'ose le dire à haute voix, le rêve de retrouver le pays sur une «montagne d'argent» n'en est pas moins chuchoté dans les couloirs de pas mal de ministères, pressés de renouer avec les gros investissements publics tous azimuts. La Banque d'Algérie a communiqué sur les réserves de change en les situant à 44,7 milliards de dollars. Bien au- dessus des prévisions des «experts» qui avaient prédit le retour de l'Algérie à l'endettement extérieur. En ce 15 février 2022, le pays n'y est pas et au vu de la progression des prix de l'or noir, l'on s'attend objectivement à une tendance totalement en contradiction avec les prévisions du FMI et de la Banque mondiale. Mais il est clair que l'on est encore loin du record de 2012, où ces réserves de change avaient atteint 190,6 milliards de dollars, plaçant l'Algérie parmi les nations les plus riches de la planète.

Il reste que cette embellie n'en constitue pas moins un sérieux coup de pouce à une économie qui avait un grand besoin de liquidité, il y a quelques années de cela. Mais la principale raison de satisfaction de l'Exécutif est en rapport avec l'éloignement du spectre de l'endettement extérieur. Ainsi, après avoir frôlé cette option dans le courant des années 2019 et 2020, à cause de la déprime qu'avait connue le marché du pétrole, l'Algérie ressort la tête de l'eau et peut raisonnablement envisager un retour à une croissance soutenue. Le challenge que s'est imposé le président Tebboune en optant pour une forte réduction des dépenses, au lieu de recourir au financement extérieur des importations est ainsi relevé. Les mauvaises langues pourraient mettre cette sortie de crise sur le seul redressement des prix du brent, mais lorsqu'on sait que l'or noir s'est négocié à -37 dollars et s'est longtemps vendu à une moyenne de 45 dollars le baril, on mesure la gravité de la situation de l'époque.

Les Algériens qui ont su «tenir leurs ventres», durant les années des vaches maigres voudront certainement profiter de cette embellie. Mais à voir l'orientation que le président de la République entend donner à l'aminoacide de la situation du pays, un «Plan anti-pénurie» basé sur les importations massives ne figure pas sur son agenda. La relance ne viendra donc pas par la consommation de produits étrangers. Aussi, la mission de Benabderrahmane sera d'amener les banques à augmenter le volume de crédits de qualité, destinés à financer l'investissement productif et à soutenir la compétitivité externe du pays. C'est, aux dires des observateurs, mais aussi de cercles proches du président Tebboune, la seule voie de salut pour un pays qui a déjà l'expérience des dépenses de consommation. Le financement de l'économie nationale doit absolument se rapprocher des normes mondiales. Il s'agira principalement pour les banques publiques de faire le meilleur usage de la formidable cagnotte générée par cette conjoncture financière favorable. Le pays a bénéficié d'une troisième chance inespérée. On se souvient que les précédents Exécutifs avaient raté les tournants d'un pétrole à 40 dollars au début des années 80, au XXe siècle, et de 140 dollars dans la première décennie du IIIe millénaire. La responsabilité du président de la République est de transformer cette nouvelle manne financière en richesse pérenne et renouvelable.

L'objectif d'une croissance à deux chiffres dans un délai de quelques années est possible. L'Algérie en a les moyens humains et, aujourd'hui, financiers. Il reste à savoir bien mobiliser l'un et l'autre au service d'une vision qui oeuvre dans l'intérêt de l'économie nationale. À bien suivre les propos des spécialistes, la balle est dans le camp du gouvernement. Il faut qu'il parvienne à abattre le monstre bureaucratique, mais aussi «développer sérieusement le marché interbancaire de change et promouvoir la couverture à terme, par les banques, au profit des opérateurs. La réactivation des opérations sur le marché interbancaire va aussi permettre un retour progressif des banques au refinancement auprès de la Banque d'Algérie», selon les propos d'un ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, prononcé, il y a une dizaine d'années. À l'époque, l'argent existait, mais le gouverneur n'a pas été écouté. En 2022, cela doit changer!