Sous le signe d'une nouvelle année économique par excellence et d'un rebond des exportations, se sont ouverts, hier, les ateliers du premier Salon régional de l'exportation à Annaba. Ont pris part à cette rencontre organisée à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Seybouse, des opérateurs économiques, des producteurs, des producteurs et investisseurs, représentant les wilayas de Souk Ahras, El Tarf, Guelma et Annaba. Ont également été présents à ce salon, le premier du genre, des représentants respectifs des secteurs des douanes algériennes et des transports. Ce salon s'inscrit dans le cadre de la dynamique que connaît le secteur de l'économie, notamment à l'issue des instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres. Des instructions portant sur la levée des contraintes bureaucratiques bloquant l'investissement. Dans cette optique, les opérateurs économiques des quatre wilayas de la région est du pays se sont regroupés au sein d'ateliers pour adhérer à la démarche du président de la République et faire de l'année 2022, une année économique par excellence. Le décollage de l'économie passe par la production et l'exportation, une conviction qui ne cause pas de divergence entre les participants à ce salon dédié à l'exportation, car, parmi les principaux objectifs de cette rencontre, la motivation et l'encouragement des producteurs dans les différents secteurs d'activité à exporter et faire en sorte, voire d'oeuvrer, à dépasser toutes les contraintes bureaucratiques de l'administration. Au-delà, les ateliers de ce salon sont un espace opportun adéquat, pour les participants afin de pouvoir se concerter et d'échanger les points de vue afin de faciliter le processus de l'exportation. Les participants à ce salon ont également débattu d'un autre important volet, celui en rapport avec les nouveaux investissements et des extensions, sujet à la bureaucratie administrative. Dans ce cadre, les participants mettant en avant les propos du chef de l'État, sur l'investissement, ont estimé qu'il s'agit d'une nouvelle ère qui s'ouvre devant l'économie nationale, pour s'accorder à dire comme rapporté par le président de la république ‘' l'administration doit être un accompagnateur et non contre l'investissement''. Un encouragement qui, outre avoir le fait de redonner l'espoir chez les acteurs économiques, les a motivés pour adhérer à la démarche du chef de l'Etat, afin de faire de 2022 non seulement une année économique par excellence mais, surtout une année de la production et de l'industrie créatrice de richesse et d'emplois. Par ailleurs, l'objectif premier pour les acteurs économiques des quatre wilayas c'est d'atteindre les 5 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures. Un chiffre que les participants comptent atteindre avant la fin de l'année 2021. Un challenge a priori pas impossible pour les opérateurs économiques animés de bonne volonté pour hisser le secteur économique régional et local au rang escompté. Rappelons que la wilaya d'Annaba compte 15 exportateurs, un nombre qui a augmenté de 40% par rapport à l'année dernière, d'où le défi d'atteindre les 5 milliards de dollars d'exportations semble réalisable.