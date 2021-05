Les exportations des entreprises économiques locales d'Aïn Témouchent ont atteint plus d'un million de dollars durant le premier trimestre de l'année en cours, apprend-on auprès de la Chambre de wilaya du commerce et de l'industrie. Il s'agit de sept entreprises activant dans le domaine de l'exportation de certains produits dont la valeur de leurs exportations dépasse un million de dollars durant le premier trimestre 2021, a indiqué la même source. En plus du groupe industriel des ciments d'Algérie, (Gica), de Béni Saf, relevant du secteur public, qui a entamé les exportations vers la Mauritanie et l'Espagne depuis l'année dernière, des opérateurs économiques privés activent dans l'exportation, à l'instar de l'usine de production de gants médicaux qui exporte vers plusieurs pays européens, ainsi que des exportateurs de produits de la mer vers l'Espagne et le Portugal, d'une usine de production d'oeufs dans la commune de Hassasna qui exporte vers la Tunisie et d'un exportateur de charbon, a-t-on précisé. La Chambre de commerce et de l'industrie d'Aïn Témouchent prévoit le développement des exportations par les producteurs locaux de la wilaya, une fois améliorée la situation sanitaire née de la pandémie de la Covid-19. La Chambre fait état également de la volonté de producteurs locaux, activant dans les domaines agricoles, de pénétrer le monde de l'exportation et oeuvre à les accompagner sur le terrain et leur apporter l'appui nécessaire. Une commission de wilaya chargée de la promotion des exportations a été mise en place, a-t-on souligné. Dans un autre registre, l'Entreprise portuaire d'Oran a enregistré une hausse du volume des exportations de plus du double, durant le premier trimestre de l'année en cours, par rapport à la même période de l'année dernière, a-t-on appris de son service des statistiques. Ainsi, 278.268 tonnes de différentes marchandises ont été exportées durant les trois premiers mois de l'année en cours, à partir de l'infrastructure portuaire contre 133 285 tonnes, à la même période de 2020, soit une hausse de 144 983 tonnes, a-t-on indiqué. Ce bond est justifié par la quantité de ciment Clinker exportée, qui est passée de 31.200 tonnes au premier trimestre de 2020 à 173 357 tonnes cette année. Ce volume a été multiplié par 5. Les exportations des produits ferreux ont atteint 10 000 tonnes durant cette même période, alors que le port d'Oran n'a enregistré, au premier trimestre de l'année dernière, aucune opération d'exportation de ce genre de marchandises, selon les statistiques de l'EPO. Les exportations comportent également environ 95.000 tonnes de marchandises diverses, contre 90.000 tonnes au premier trimestre de 2020. Parallèlement, le volume des importations a été estimé, à la fin du mois de mars dernier, à 2.428.971 tonnes, soit une diminution d'environ 223.500 tonnes, en raison de la baisse des importations de céréales de 10% (795.546 tonnes) et des produits pétroliers d'environ 35 /100 (19.418 tonnes) et des huiles végétales de 19% (39.000 tonnes). La période précitée a vu une augmentation du volume des importations d'aliments du bétail de plus de 26/100 (188.031 tonnes), de sucre brun de 10/100 (128 650 tonnes). Outre ces marchandises, les importations ont porté aussi sur 5.929 tonnes d'asphalte, 4.387 tonnes de produits cosmétiques, 794.500 tonnes de produits ferreux, 5.034 tonnes de matériaux de fabrication de produits d'emballage et 439.506 tonnes de marchandises diverses. Le port d'Oran a enregistré, durant le premier trimestre de l'année en cours, une baisse de l'activité des containers. Quelque 48.045 containers ont été traités contre 56.852 containers, durant la même période de 2020, soit une baisse de 15,49/100 a indiqué la même source.