En adéquation avec les orientations adoptées par l'État dans le cadre d'une relance économique efficiente, l'adoption de la nouvelle loi relative à l'investissement arrive au moment opportun pour consolider les actions entreprises pour redresser la situation économique du pays, et apporter une dynamique à même d'acter des changements significatifs et porteurs. À cet effet, l'expert en économie, Mustapha Mekideche, a indiqué samedi que «ce texte est un progrès réel et palpable, à même de libérer les initiatives des promoteurs locaux et étrangers. Il introduit pour la première fois, une vision à long terme sur les investissements, permettant de fixer les priorités et soutenir les projets structurants, ainsi que les projets décentralisés pour le développement local». En somme, la nouvelle loi se profile comme un élément centralisateur et de coordination entre les différents chantiers ouverts pour une transition économique essentiellement orientée vers la protection de la production, nationale, l'incitation à l'investissement, l'émergence d'un climat des affaires attractif, et notamment l'accélération de l'assainissement de l'administration. C'est dans cet ordre d'idées, que l'expert a estimé que «ce nouveau texte consacre les principes de liberté de l'investissement, de transparence et d'équité dans le traitement des projets d'investissement, comme stipulé dans la Constitution de 2020».Un déverrouillage profond aux répercussions hautement positives, dans la mesure, où cette nouvelle loi se profile en profondeur comme un tableau de bord nécessaire pour aiguiller les opérateurs autant sur le plan de l'investissement que sur le plan juridique. Autrement dit, les investisseurs ont désormais à leur disposition, en plus des facilitations mises en place, la possibilité de se référer à la nouvelle loi pour connaître leurs droits et leurs obligations. un atout de taille, et un moyen de se défendre efficacement ccntre les méandres de la bureaucratie et de la corruption. C'est dans ces termes, que Mekideche a souligné, que «les dispositions légales prévues dans ce texte pour protéger les investisseurs des abus bureaucratiques ou de blocages inexpliqués imposera à l'administration une obligation de résultat ou du moins d'expliquer les blocages, au risque de se voir pénalisée en cas de blocages indus». Plus qu'une protection, cette disposition contribuera également à renforcer la lutte conte la corruption, et mettra une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tète des responsables et des gestionnaires, qui engendrera progressivement le retour à une gestion productive du secteur. Autant dire, qu'en plus des effets de déblocage, et de dégel des projets structurants, le soutien et l'accompagnement aux entreprises en difficulté, et le volume des concertations et des échanges effectués avec les opérateurs économique, l'adoption de la nouvelle loi sur l'investissement confirme sans ambiguïté la concrétisation sur le terrain, des dispositions et des engagements contenus dans la Constitution en adéquation avec le Plan d'action du gouvernement.