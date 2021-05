La wilaya d'Oran, en partenariat avec Algex, l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur, Sunflower Communication organise la 3éme édition du Salon de l'industrie, de l'énergie, de la logistique et de l'export d'Oran baptisée au nom de «Oran Invest Expo». La rencontre est prévue du 1er au 4 juillet 2021. Elle se tiendra au Centre des conventions d'Oran Mohamed Benahmed. Riche de ses

15 années d'expérience, Sunflower Communication; l'entreprise spécialisée dans la planification et l'organisation de salons et événements professionnels internationaux dans plusieurs secteurs de l'économie, offre aux différents acteurs des secteurs de l'industrie et de la logistique, en cette 3éme édition du Salon «Oran Invest Expo» une opportunité de se rassembler sous un même toit qui leur permet de se rencontrer, de s'informer et d'échanger sur les sujets clés de ces secteurs et de découvrir les tendances technologiques nouvelles et innovatrices qui serviront à les mettre au service de l'exportation de produits et services algériens. La rencontre constitue une occasion pour les entreprises qui aspirent nouer des coopérations commerciale, technologique ou de recherche collaborative, d'exposer leur savoir-faire et faire-valoir leurs produits et services aux visiteurs professionnels et le grand public. Le salon est aussi le moment idoine pour les chercheurs algériens, universitaires et les start-up de participer aux conférences thématiques organisées en marge de l'exposition, de débattre entre professionnels et experts les questions les plus pointues de l'actualité économique nationale et les modalités de développement de l'investissement et de l'export. L'Agence nationale de promotion du commerce extérieur compte amplement sur cette rencontre en invitant donc les acteurs des secteurs suscités, de saisir cette opportunité et participer ou de visiter «Oran Invest Expo».