Le ton est fixé à l'investissement et pour pousser ce secteur de l'avant, on accélère la régularisation des dossiers restés sans suite,voire en suspens. C'est ce que révèle la délégation d'Oran du médiateur de la République, indiquant que «pas moins de 183 dossiers de projets d'investissement qui étaient en suspens au niveau de la wilaya d'Oran, ont été régularisés». La même source a, par le truchement de Chouaïb Baghli délégué du médiateur de la république (Oran), ajouté que «depuis la tenue de la Rencontre nationale sur la relance économique, en décembre dernier, la délégation a été destinatrice de 283 dossiers», rappelant que «le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait insisté sur l'impératif de lever le gel sur les projets prêts, mais qui sont suspendus pour des raisons administratives». Baghli a estimé que ces résultats «sont très acceptables», relevant que «la délégation du médiateur de la République a réussi à régler près de 65% des dossiers en moins de 4 mois. La même source a fait savoir que «la délégation est en phase d'examen de dossiers aux fins de régulariser quelque 100 autres de projets d'investissement», assurant que «de nombreux dossiers en suspens seront réglés, dans le cadre du nouveau Code de l'investissement». «Cela va soulager bientôt une grande partie des industriels et des investisseurs», a-t-on indiqué, ajoutant que «le dispositif du médiateur de la République a trouvé «une grande cohérence à Oran pour avoir réussi à rétablir la confiance entre le citoyen et l'administration locale». Les dossiers en suspens se sont heurtés à de nombreuses difficultés, dont celle du retard dans la délivrance du permis de construire et l'accès au foncier dans les zones industrielles et autres obstacles pour lesquels la délégation oeuvre d'arrache -pied. Sur un autre registre, les biens de l'Etat, notamment le foncier, constituent, désormais, l'acquis à ne plus perdre ni à lâcher aussi facilement.

Il s'agit de l'opération d'assainissement du foncier destiné à l'investissement, initiée par le comité de wilaya chargé du suivi et de l'évaluation du taux de réalisation des investissements et qui a été lancée depuis 2 ans. La direction locale de l'industrie a récupéré 171 terrains d'une surface globale de 151 hectares. Il est fait état de la «récupération de pas moins de 151 hectares de foncier industriel». Les causes sont diverses, notamment un retard dans la concrétisation des projets d'investissement pour lesquels les bénéficiaires se sont engagés. Ces assiettes foncières, accordées à des indus investisseurs, sont localisées dans les zones industrielles et zones d'activités des communes d'El Kerma, Es-Sénia, Boutlélis, Bethioua, Aïn El Turck et Sidi Chahmi. Ce foncier a été récupéré après deux mises en demeure adressées aux bénéficiaires avant l'annulation des décisions d'attribution de ces terrains par le droit de concession. Le même comité a, également, procédé à l'annulation de décisions d'affectation de 204 terrains pour une surface globale de 216 ha. Les terrains seront récupérés prochainement.

Le foncier industriel de la wilaya d'Oran se compose de 35 zones d'activités couvrant une surface globale de 1 230 ha et de 5 zones industrielles s'étendant sur 4 000 ha. L'année derniére, la direction de l'industrie et des mines a annulé plus d'une vingtaine de concessions de terrains. Cette annulation avait permis la récupération d'importantes assiettes foncières totalisant une superficie globale de 15 hectares.