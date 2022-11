Pas moins de 43 sections syndicales à travers plusieurs unités du complexe d'El Hadjar seront renouvelées dans les prochains jours. Dans ce sens, une rencontre a regroupé Lotfi Kamel Manaâ, président-directeur général de l'entreprise Sider, avec le secrétaire de wilaya et national de l'Union générale des travailleurs algériens (Ugta) à Annaba, Kamal Friteh, apprend-on de source syndicale. Les discussions ont porté sur l'étude de tous les points liés aux élections des sections syndicales et du syndicat d'entreprise au niveau de Sider, précise la même source qui souligne que les sections syndicales de l'entreprise Sider El Hadjar sont divisées selon les lieux de travail, conformément au règlement intérieur de l'entreprise et selon l'organisation interne et le statut particulier de l'Union nationale des travailleurs algériens. Sont entre autres unités concernées par ces élections de renouvellement des sections syndicales l'ACE, l'ACO1, l'ACO2, l'AMM, l'Atcx, Automation MTC, Fersid, le four à chaud - MMR, LAC, ports, TSS, a-t-on fait savoir. Par ailleurs, lors de cette réunion, la journée d'aujourd'hui a été fixée pour l'installation de la commission électorale, a fait savoir la même source. Chargée de l'étude des dossiers de candidatures, ladite commission aura, également, pour mission de superviser le processus électoral dans le complexe, nous dit-on. Une opération qui se tiendra sous la supervision de l'Union locale de l'Ugta de Sidi Amar, de l'Union de wilaya et du président- directeur général de Sider, a précisé notre source. Celle-ci a expliqué que le travail de cette commission s'étalera sur une durée de huit jours, soit jusqu'au 27 du mois courant, date de la fermeture des candidatures. Les dossiers seront étudiés et les listes des candidats seront affichées au niveau des unités du complexe, nous dit-on. D'où la préparation des élections qui auront lieu de 9h du matin jusqu'à 18h de la même journée. La clôture des élections sera suivie, selon la réglementation, par le tri de bulletins, a-t-on expliqué. Par ailleurs, la même source a noté que ce travail de coordination entre le secrétaire général de lUnion de wilaya-Ugta Annaba avec le président-directeur général de Sider El Hadjar, a donné lieu à une proximité de vision entre les deux parties.Celle-ci affichée dans les volontés respectives qui oeuvrent principalement à faire avancer le complexe et à veiller à la stabilité du pacte social en assurant des élections électorales dans les unités du complexe Sider El Hadjar