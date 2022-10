Dans l'entretien qu'il nous a accordé, le président de l'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement (Apoce), le docteur Mustapha Zebdi nous livre son appréciation sur les mesures annoncées dans le secteur de l'automobile, allant de la décision de l'autorisation des particuliers d'octroyer des véhicules, en passant par l'installation d'une usine de voitures Fiat en Algérie.

L'Expression: Le Premier ministre a déclaré, samedi, que le gouvernement était en train d'apporter les dernières retouches au nouveau cahier des charges dans le secteur de l'automobiles. Qu'en attendez-vous?

Docteur Mustapha Zebdi: Pour le cahier des charges des concessionnaires, tous le monde sait qu'il a été refait à deux reprises. Opérateurs et consommateurs l'attendent et le fait de déclarer qu'il sera bientôt finalisé et de ce fait, opérationnel, est une bonne nouvelle. Nous croyons que sa publication devrait contribuer au dénouement de la situation du marché de l'automobile en Algérie. Ce cahier est, pour l'Apoce, très important, notamment sur le volet de la préservation des intérêts financiers et moraux du consommateur algérien. Nous souhaitons une prise de dispositions nécessaires afin d'offrir au citoyen une meilleure protection, car nous avons constaté que les anciens cahiers des charges, applicables sur le terrain, comportaient plusieurs failles, et cela a lourdement pénalisé le consommateur.

Pouvez vous être plus explicite et citer quelques défaillances?

Les retards dans les livraisons des véhicules, allant de quelques semaines à six mois et plus ont été monnaie courante. Maintenant, il faudrait mettre un terme à ce genre de pratiques, à travers la mise en place des lois sanctionnant ce délit. Tout doit être prévu pour protéger le consommateur. Il faut être intran-sigeant aussi sur l'absence du service après-vente et de pièces détachées des véhicules préalablement convenue lors de l'achat, et le non-respect des dispositions du contrat de garantie qui figuraient par le passé parmi les principaux problèmes rencontrés par les clients.

Après l'annonce de l'installation prochaine de la marque Fiat pour la fabrication locale des véhicules, le Premier ministre a révélé des négociations avec d'autres constructeurs. Quel bénéfice en tirer pour l'Algérie et le consommateur?

Les consommateurs algériens ont une préférence pour certaines marques de véhicules. C'est presque une tendance et il faudrait respecter également l'avis du consommateur. Il ne faut pas s'encom-

brer de «valises». Chez nous, nous estimons que l'installation de deux à trois usines de fabrication locale de véhicules est largement suffisante.

En parlant de marque et de nombre d'usines de construction automobile, quelle place pour les PME locales, étant donné que le véhicule est composé de plus de plusieurs milliers de pièces?

Le nombre de pièces d'un véhicule pourrait en effet être synonyme de nombre d'entreprises naissantes.

L'accompagnement des PME et la mise en place d'un taux d'intégration est une nécessité impérieuse pour le développement de notre tissu industriel en mécanique et une démarche cruciale en termes d'employabilité et de création de richesse. Il y a des milliers de porteurs de projets à accompagner, notamment ceux qui ont acquis le savoir-faire et l'expérience, après des années passées dans les anciennes usines de fabrication de voitures. La production locale des pièces de rechange est nécessaire et indispensable. La demande est importante et il s'agit de milliers de produits dont il faudrait garantir la disponibilité au consommateur algérien.

De combien de voitures a-t-on besoin pour résorber le déficit constaté sur le marché, afin d'amorcer une baisse des prix?

La faible offre de véhicules neufs et autres a profité au marché de l'occasion. La demande est très importante. Le besoin est d'environ un million de voiture.

C'est ce déséquilibre qui a négativement impacté les prix des véhicules d'occasion. Il s'agit évidemment d'un secret de Polichinelle. Une fois que les démarches précitées seront mises en place, on s'attend à une baisse d'au moins 30% des prix des véhicules d'occasion pratiqués au niveau des marchés.