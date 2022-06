La Sonelgaz-distribution de Béjaïa lance un nouveau programme de raccordement au réseau de gaz. Ce programme concerne plus de 10 000 foyers. C'est ce qu'a indiqué la direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa dans son dernier communique.

«La direction de distribution de l'électricité et du gaz de Béjaïa a lancé, récemment, un programme ambitieux de raccordement au réseau de gaz à travers tout le territoire de la wilaya», indique-t-on dans ce communiqué dans lequel il est précisé que «ce programme vise à développer les réseaux de transport et de distribution du gaz naturel de façon à toucher tous les villages, notamment ceux qui relèvent des communes qui enregistrent un faible taux de raccordement».

Dans le détail, ce programme comprend la réalisation de 1274 km de réseau de distribution et 24000 branchements pour une enveloppe de plus de 3000 millions de dinars, souligne la chargée de communication de la société, qui révèle que «ce projet est financé à 75% par l'État et 25% par Sonelgaz».

Une partie de ce programme a déjà été lancée pour la réalisation de 537 km de réseau de distribution et plus de 10000 branchements.

Il s'agit de la réalisation de deux DP (postes de distribution publique gaz) au niveau de Darguina-Taskriout et Kalaât Beni Abbès à Ighil Ali pour une longueur réseau de distribution de 214 km et qui va générer 5159 branchements ainsi que sept QLS (quartiers et lotissements sociaux) d'une longueur réseau de 323 km et 5800 branchements.

Il s'agit des villages qui relèvent des communes de Souk El Tenine, Tichy, Draâ el Gaïd, Barbacha, Ouzellaguen, Amizour et Bouhamza.

« Notre société a déployé tous les moyens nécessaires humains et matériels afin de concrétiser ledit projet dans sa globalité.

Ceci permettra à notre wilaya d'atteindre un taux de pénétration au réseau gaz appréciable», ajoute-t-on dans le même communiqué. À titre de précision, la direction a raccordé en 2021 plus de 17000 nouveaux clients au réseau gaz et 8000 autres clients entre janvier et avril 2022.

La direction de distribution de l'électricité et du gaz lance, par la même occasion, un appel à tous les citoyens qui résident dans les villages déjà raccordés au réseau gaz, de procéder à la réalisation de leurs installations intérieures afin de jouir des bienfaits de cette énergie d'autant plus que son coût est inférieur à celui de l'électricité.