En visite de travail jeudi dans la wilaya de Tizi Ouzou, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a réitéré les deux axes de travail principaux de son secteur. La généralisation des jumelages pédagogiques dans toutes les disciplines ainsi que la nécessité d'adaptation des formations et des métiers avec la vie économique nationale sont ainsi les maître-mots pour l'année en cours. À l'occasion, le ministre a effectué plusieurs visites dans les établissements de la wilaya,à savoir le chef-lieu et Azazga.

Dans la matinée, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a pris part à la cérémonie de lancement des journées d'études sur l'évaluation de l'application de la loi 18-10 régissant son secteur. À ce sujet, le ministre a estimé qu'il y a nécessité d' «adapter l'enseignement dans le secteur aux normes de performance à même d'offrir aux stagiaires la possibilité d'acquérir des formations de qualité». Par la suite, la délégation ministérielle effectuera des visites dans deux centres de formation pour voir de près les conditions prévalant dans ces établissements au chapitre, notamment de la formation et de la qualité des prestations fournies aux stagiaires, à savoir la restauration et les moyens utilisés dans les classes et les ateliers. La deuxième visite sera effectuée au niveau de la firme spécialisée dans l'industrie électronique (électro-industries Azazga). L'établissement économique dispense actuellement des stages pratiques et des formations à quelque 73stagiaires. Yacine Merabi poursuivra son périple dans la région par une autre visite au niveau du centre de formation professionnelle de la ville de Fréha. Sur place, les responsables de l'établissement expliqueront au ministre l'introduction de nouvelles spécialités dans le domaine de l'agriculture et des techniques agricoles.

À rappeler que cette année, quelque 3000 stagiaires ont rejoint les centres à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Ces dernières années, une nette amélioration est constatée dans les établissements qui ont connu de grandes difficultés dans un passé récent. À Ouaguenoun, le centre de formation de Djebla qui a d'ailleurs abrité la cérémonie officielle de la rentrée, a connu une grande amélioration.

A l'instar de tous les établissements, les centres de formation de la wilaya de Tizi Ouzou ont connu l'introduction de nouvelles formations. Des formations adaptées aux exigences de la vie économique et du monde du travail. Certaines formations dispensées ces dernières années sont spécialisées, notamment dans l'artisanat comme la bijouterie et la tapisserie.

À noter à cet effet justement la multiplication des formations relatives à l'agriculture et à l'industrie touristiques. Deux créneaux qui pourraient s'avérer de grands pourvoyeurs d'emploi dans le proche avenir.