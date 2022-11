Avec l'appui du GIE Monétique, Macir Vie, annonce, ce jour, l'engagement de la compagnie d'assurance de personnes à généraliser le paiement électronique au niveau de l'ensemble de ses canaux de vente, en procédant au déploiement prochain de terminaux de paiement électronique (TPE) dans son réseau d'agences sur le territoire national et en promouvant le paiement sur Internet, déjà opérationnel depuis 2017.

À cet effet, Macir Vie, compagnie d'assurance de personnes, poursuivra son engagement dans le développement de l'économie numérique, avec l'objectif de faciliter le parcours d'assurance du consommateur algérien et de diversifier les moyens de paiement mis à sa disposition. De même que le déploiement des TPE vise également à contribuer à la bancarisation de l'économie nationale.

«Nous souhaitons rendre accessible l'offre d'assurance en Algérie et permettre aux assurés de Macir Vie et à tous les clients, de bénéficier de plusieurs canaux de paiement, à travers le territoire national. Cela permettra, inch'Allah, de développer notre pays conformément aux orientations des plus hautes autorités nationales et le hisser au rang des pays développés. Main dans la main, un acteur privé Macir Vie et l'un des acteurs publics majeurs, le GIE Monétique, collaboreront, en entreprenant des initiatives utiles tant pour le confort du citoyen que pour le développement économique du pays» a déclaré Mohamed Hakim Soufi, président-directeur général de Macir Vie.

«Le GIE Monétique se met comme obligation d'accompagner des acteurs dynamiques comme l'est Macir Vie, pour le déploiement des moyens de paiements, à travers le territoire national. Cette collaboration vient renforcer les actions qu'entreprend le GIE Monétique avec d'autres établissements, complétant l'offre nationale existante et garantit aux établissements, dont Macir Vie, et à leurs clientèles, un système de paiement de qualité.»