Quelque 21 nouveaux projets d'investissement en suspens ont bénéficié ces dernières semaines d'une levée des obstacles, indique, avant-hier, un communiqué du Conseil des ministres. Aucune précision sur la nature, la taille de ces projets et les secteurs concérnés n'est donnée par le médiateur de la République. Le bilan s'est contenté d'avancer que «des obstacles aient été levés sur 834 projets d'investissement supplémentaire sur 915 projets recensés, soit 21 projets par rapport à la situation précédente, et 8.85% seulement des projets en suspens et en cours de traitement». Le bilan a également fait état de l'entrée en exploitation de «574 projets d'investissement, soit 20 nouveaux projets par rapport à la situation présentée lors du dernier Conseil des ministres, arrêtée à 554 projets». Ces projets ont permis la création de «869 nouveaux emplois portant ainsi le nombre total d'emplois créés à 33171 emplois». Ce nombre devrait atteindre 50.993 emplois avec l'entrée en exploitation de tous les projets ayant bénéficié d'une levée des obstacles. Lors de cette réunion, le président Tebboune a salué, selon le même communiqué, «l'avancement réalisé en matière de création de postes d'emploi, à travers la levée des entraves bureaucratiques devant les projets de développement dans les wilayas». Il a estimé qu'il s'agit «d'une réalisation importante au vu des conditions d'investissement et de la situation économique difficile au niveau mondial». Il a, en outre, mis l'accent sur «l'impératif de redoubler d'efforts jusqu'à l'aboutissement du dernier projet». Selon le bilan présenté lors du Conseil des ministres du 27 mars dernier, «39 projets supplémentaires parmi les projets d'investissement en suspens ont bénéficié d'une levée des obstacles». Il est à noter que ces chiffre ressortaient du bilan périodique de la situation des projets en suspens présentée par le médiateur de la République. Ainsi, le bilan du 27 mars dernier fait-il état de «813 projets d'investissement ayant bénéficié d'une levée des obstacles sur 915 projets recensés, soit 39 projets supplémentaires par rapport à la situation précédente, et 11% seulement des projets en suspens et en cours de traitement». «Un total de 554 projets d'investissement sont entrés en exploitation, soit 57 nouveaux projets par rapport à la situation présentée lors du dernier Conseil des ministres arrêtée à 497 projets»,est-il rappelé. Ces projets, selon la même source, ont permis «la création de 2169 nouveaux emplois portant ainsi le nombre total d'emplois créés à 32302 emplois. Ce nombre devrait atteindre 50071 emplois avec l'entrée en exploitation de tous les projets ayant bénéficié d'une levée des obstacles». Le bilan du 13 mars dernier a fait état de la levée des obstacles sur 109 projets d'investissements supplémentaires et l'entrée en exploitation de 66 autres projets. Cela a donné lieu à l'entrée en service de 491 projets d'investissement par rapport à la situation présentée durant la dernière réunion du Conseil des ministres, à savoir 431 projets.