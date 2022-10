Le wali de Bouira, Abdelkrim Lamouri, qui consacre une bonne partie de son agenda à des sorties sur le terrain, en vue de s'enquérir de l'état réel de l'économie locale, affiche une nette volonté de redynamiser l'investissement dans la wilaya. «En application des directives du président de la République, je vous dis que désormais vous aurez devant vous une administration transparente, courageuse et audacieuse, étant donné que l'objectif est noble, et que j'userai de toutes mes prérogatives en vue de vous accompagner mais aussi de suivre et de contrôler rigoureusement toutes les démarches, afin d'éviter que les anciennes expériences ne se reproduisent. Je suis convaincu que nous allons réussir», a-t-il assuré lors d'une rencontre avec des investisseurs.

Dans la foulée, l'on apprend que cinq autorisations provisoires d'exploitation ont été octroyées à des investisseurs qui n'ont pas pu démarrer leur production depuis des années. Ces mêmes opérateurs économiques n'ont pas caché leur satisfaction de se voir enfin autorisés à travailler. Le responsable d'une unité de production d'articles sanitaires en plastique se dit très content d'avoir obtenu ce fameux permis d'exploitation, il affirme l'avoir attendue depuis 2019 et estime que pas moins de 80 postes d'emploi y seront ouverts. Du coté de Ahl El Ksar, c'est la minoterie qui est autorisée à entrer en production, le gérant de cette boîte se voit ainsi satisfait et assurerait l'emploi à pas moins de 15 jeunes chômeurs.

Par ailleurs, le chef de l'exécutif local a fait part de la levée d'obstacles pour une dizaine de projets, sur une trentaine de dossiers en examen; c'est aussi environ 200 postes d'emploi qui seront créés. Toujours dans le cadre du développement économique et social, le réseau routier demeure le maillon fort de la chaîne de l'investissement et assure un déplacement facile aux citoyens pour une vie confortable; le wali a donné le coup d'envoi du projet de renforcement de la Route nationale numéro 25 reliant les communes de Aïn Bessem, Djebahia et Omar. C'est un projet qui a nécessité une enveloppe de 268 millions de dinars. Le wali a été catégorique quant à la bonne exécution des travaux et au respect du délai de réalisation, qui est de trois mois.