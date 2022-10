Dressant le bilan de l'action des mesures mises en place pour la réorganisation de l'activité du commerce extérieur, le directeur général du contrôle économique et de la répression de la fraude (Dgcerf) au ministère, Mohamed Louhaïdïa, fait état d'une baisse de 29% sur le volume des importations, en comparaison avec l'exercice précédent. Il explique dans le détail, que «l'intervention des agents de la répression de la fraude en matière de contrôle de conformité des produits importés au niveau des frontières, durant la période comprise entre janvier et septembre 2022, avait permis le traitement de 39 092 déclarations d'importation de produits représentant un montant de 2 584,56 milliards DA». Les effets de ces actions se reflètent également sur le nombre total des licences d'importations délivrées, qui est passé de 54 269 en 2021 à 38 578 licences en 2022, soit une baisse de 29%. Il est clair que ces chiffres annoncent l'entrée dans une nouvelle ère de gestion, où les mécanismes mis en place pour une gouvernance efficiente, commencent à donner des résultats probants sur le terrain. Cela traduit également une avancée notable en matière de lutte contre la bureaucratie et la corruption. À quoi s'ajoutent les effets de l'efficacité des dispositions de lois promulguées pour baliser et sécuriser cette activité. C'est dans cette optique que Louhaïdïa, explique cette baisse par «la politique de rationalisation des importations décidée par le gouvernement, concernant l'interdiction de l'importation de certains produits fabriqués localement afin de préserver la production nationale, ainsi que le durcissement des procédures visant à encadrer le commerce extérieur». Il faut dire cependant, que ces résultat sont valorisés par des actions lutte intense contre la fraude. Louhaïdïa a révélé dans ce sens, que «les services compétents ont enregistré 556 infractions durant les 9 premiers mois de 2022 contre 891 infractions durant la même période de 2021, et le transfert de 127 dossiers aux tribunaux». Dans le même sillage les actions profondes de réformes s'articulent autour du maintien d'un accompagnant minutieux de l'évolution des circonstances et des besoins du marché. Une tâche qui nécessite le recueil de données fiables pour établir des bilans et des plans prévisionnels en adéquation avec la réalité du terrain. C'est sur ces bases que viendront se poser les piliers de la nouvelle gestion du commerce extérieur. Dans cet ordre d'idées, Louhaïdïa, a précisé que «le secteur du commerce assure un suivi périodique et permanent des importations, en veillant à l'actualisation des listes des produits interdits à l'importation en fonction de la situation du marché. La liste des produits interdits à l'importation n'est pas fixe. Elle est actualisée selon la situation du marché pour garantir un meilleur approvisionnement». En outre, le même responsable a insisté sur le fait que «le consommateur algérien ne sera privé d'aucun produit. Ces mesures sont dictées par la nécessité de protéger l'industrie et le produit national». Autrement dit, la concrétisation des objectifs de cette politique de rationalisation s'appuient également sur la contribution et l'engagement du citoyen. Ces derniers peuvent se traduire par une révision dans les habitudes de consommation et d'approvisionnement. L'objectif étant de soutenir l'action des pouvoirs publics pour négocier ce virage complexe dans l'édification d'une nouvelle Algérie. Dans le même sillage, et dans l'optique de rassurer suite aux perturbations qui ont touché la commercialisation de certains produits ces derniers mois, Louhaïdïa a affirmé qu' «il ne s'agit pas d'une pénurie, mais de perturbations conjoncturelles dans les chaînes de distribution dues à plusieurs raisons, dont la demande croissante du consommateur durant certaines périodes de l'année».