Après le médicament, les produits destinés à l'agriculture sont exemptés du document d'Algex. En effet, les importateurs de produits nécessaires à l'activité agricole, destinés à la revente en l'état, sont dispensés de l'obligation de présenter le document délivré par l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur Algex, indique le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Cette mesure ne peut que soulager les opérateurs et agriculteurs, alors que les défis actuels en matière de sécurité alimentaire sont grands. «Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural porte à la connaissance de l'ensemble des opérateurs importateurs des produits agricoles d'origine végétale et animale (semences, plants, produits sanitaires végétaux à usage agricole, matériel d'irrigation et les animaux vivants y compris l'aliment de bétail, des médicaments et produits vétérinaires) destinés à la revente en l'état, aux agriculteurs et aux éleveurs, que le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations dispense ces produits cités ci-dessus, de l'obligation de présenter le document délivré par l'Agence nationale de la promotion du commerce extérieur (Algex) au dossier de domiciliation bancaire des opérations d'importations, eu égard à leurs spécificités», poursuit le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. Rappelons que dans un souci de rationalisation des importations et de protection de la production nationale, un nouveau document est exigé, depuis avril dernier, aux importateurs. Le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations a, ainsi, dans une instruction datée du 24 avril dernier et adressée à l'Association des banques et des établissements financiers (Abef), exigé une autorisation d'Algex portant sur l'importation de produits destinés à la revente en l'état après avoir obtenu l'attestation de respect.

De fait, cette nouvelle directive invite les banques à «exiger préalablement le document délivré par Algex pour toute opération de domiciliation bancaire, sollicitée par les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation pour la revente en l'état, et ce, dès réception de la note en question».

En exemptant les opérateurs spécialisés dans le secteur agricole de présenter le «sésame» d'Algex, le ministère évoque une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la «stratégie intersectorielle en matière de développement des filières agricoles qui vise à assurer la disponibilité de ces matières premières aux agriculteurs, au moment opportun».

Rappelons que les professionnels du médicament ont exprimé, pas plus tard que ce 28 mai, leur soulagement suite à la décision, jeudi dernier, du ministère de l'Industrie pharmaceutique d'exempter les importateurs de médicaments du dépôt du document délivré par l'Agence nationale pour la promotion du commerce extérieur (Algex). D'ailleurs et le président du Snapo, a confié: «Depuis le mois d'avril dernier, de grandes quantités de médicaments, dont la Ventoline, étaient bloquées au niveau des ports en raison de la nouvelle procédure administrative de domiciliation bancaire pour les opérations d'importation de médicaments, qui permet d'obtenir un document délivré par les services d'Algex.» Notons qu'opérateurs économiques et importateurs ont qualifié la directive imposant le document d'Algex de nouveau verrou et de énième tracasserie érigée sur le terrain du commerce extérieur.