Le P-DG du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, s'est réuni, hier, avec Claudio Descalzi, Directeur général de la société italienne d'hydrocarbures, ENI.

Selon un communiqué de Sonatrach, cette nouvelle rencontre s'inscrit «dans le cadre des initiatives entreprises en vue du renforcement du partenariat entre Sonatrach et le groupe italien ENI».

La même source ajoute que la réunion a été consacrée aux «investissements en cours, la production d'hydrocarbures à partir des gisements exploités conjointement, l'approvisionnement de l'Italie en gaz naturel et les perspectives futures». Une occasion, également, de confirmer, précise le communiqué, «la volonté d'accélérer le développement de nouveaux projets pétroliers et gaziers dans la région de Berkine Sud et ce, dans le cadre du contrat entré en vigueur le 6 mars dernier».

Ce projet comprend également la construction en mode Fast Track d'un nouveau hub de développement pétrolier et gazier dans la région, s'appuyant sur les synergies avec les actifs existants MLE-Cafc du périmètre 405b. La missive rappelle que l'engagement de Sonatrach et ENI repose sur la stratégie commune d'un «Time to Market» accéléré, conforté par la disponibilité et la capacité des filiales du Groupe Sonatrach en charge de la réalisation des travaux.

«Les activités prévues permettront une augmentation significative de la production nationale dès cette année, la première production étant attendue en juillet, soit 3 mois seulement après l'entrée en vigueur de ce contrat», indique le même communiqué.

Les premiers responsables des deux compagnies pétrolières ont échangé également sur la question de l'approvisionnement de l'Italie en gaz et ont passé en revue les initiatives à court et à moyen terme susceptibles d'augmenter l'approvisionnement de ce pays via le gazoduc TransMed / Enrico Mattei. À l'issue de la réunion, Toufik Hakkar a évoqué les relations historiques liant les deux entreprises.

Il a rappelé la stratégie commune du partenariat visant l'accélération du développement des projets de Berkine Sud, tout en poursuivant l'effort d'investissement dans les énergies nouvelles et renouvelables. En outre, le Président Tebboune a confirmé l'attribution des droits d'exploration et d'exploitation des périmètres contigus Rhourde El Louh (bloc 401) et Sif Fatima (bloc 402a), au consortium composé d'Eni, de Sonatrach et de BHP Energy.

Ceci, à travers la signature d'un décret portant validation de l'avenant 14 du contrat du 24 juin 1989 relatif à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures sur lesdites licences.