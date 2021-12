L'Expression: Vivons-nous une crise du système économique mondialisé?

Michael Roberts: Le mot «crise» est un mot galvaudé. Fondamentalement, cela signifie «les choses arrivent à un point critique» et provoquent une perturbation. Dans le cas de l'économie politique, le «mode de production» capitaliste subit des crises régulières et récurrentes de la production, de l'investissement et de l'emploi. Les économies capitalistes ne se développent pas harmonieusement et régulièrement. EIles sont sujettes à des effondrements de la production de biens et de services, à l'investissement dans les moyens de production et à l'emploi. Cela dure depuis que le capitalisme est devenu la forme dominante d'organisation sociale et économique au début du XIXe siècle.

Ce que les crises régulières montrent, c'est que le capitalisme ne peut pas répondre à nos besoins sociaux; au contraire, il accroît l'inégalité des richesses et des revenus, génère une pauvreté permanente; promeut la concurrence et non la coopération, et augmente la rivalité économique entre les nations conduisant à des guerres sans fin quelque part sur la planète. Quel meilleur exemple avons-nous de la nécessité d'une coopération mondiale pour utiliser les ressources et la technologie communes du monde que pour faire face aux pandémies et au réchauffement climatique? Le capitalisme est finalement condamné en tant que système d'organisation humaine car il ne peut même pas faire face aux menaces existentielles auxquelles l'humanité est confrontée au XXIe siècle.

Dans vos livres vous avez abordé l'impasse de l'économie comme prolongement d'une crise structurelle inhérente à la nature même de ce système fondé sur le profit tous azimuts. Allons-nous vers une grande dépression?

Comme je l'ai dit, la contradiction clé dans le capitalisme est entre la nécessité d'augmenter la productivité du travail pour répondre aux besoins sociaux et de réduire les heures de labeur que des milliards de travailleurs doivent faire d'une part; et d'autre part, l'exigence pour les capitalistes de faire de plus en plus de profits. En effet, si l'on mesure la rentabilité du capital sur les 150 dernières années, on constate qu'il y a un déclin à long terme dans les grandes économies capitalistes. Cela ne tombe pas en ligne droite car il y a des périodes où la rentabilité augmente, surtout après une profonde récession ou après une guerre majeure.

Le capitalisme a de plus en plus de mal à sortir des crises avec une hausse de rentabilité suffisante pour avoir une période de boom. À mon avis, après la Grande Récession de 2008-2009, les principales économies capitalistes sont restées «déprimées», c'est-à-dire que la croissance de la production, de l'investissement et de la productivité est restée faible. J'appelle cette période des années 2010, une longue dépression.

Ce n'est pas la même chose que la Grande Dépression des années 1930 parce que cette fois, les gouvernements capitalistes et les banques centrales ont injecté d'énormes quantités de crédit dans le système financier pour renflouer le capitalisme. Mais cela a permis à de nombreuses entreprises faibles et non rentables de survivre, «obstruant» le «processus de nettoyage» d'une crise qui éliminerait les faibles et laisserait les forts. Ainsi, la probabilité d'un nouveau boom dans les années 2020 après la fin de la crise de la pandémie de Covid reste faible.

Est-ce que pour vous, en votre qualité d'économiste, la pandémie de Covid-19 laissera des stigmates profondes sur les économies des pays et par ricochet sur l'économie internationale?

Toutes les preuves empiriques montrent que non seulement la santé de l'humanité a été marquée par le Covid-19 avec des maladies à long terme, mais aussi l'économie capitaliste mondiale. Presque tous les pays ont perdu de la production, des revenus et des emplois de fin 2019 à la fin de cette année. Et cette perte ne pourra jamais être récupérée. La plupart des économies ne reviendront pas aux niveaux d'avant la pandémie de production nationale, d'investissement ou de rentabilité avant 2024, voire pas du tout. Et les taux de croissance d'avant la pandémie ne seront pas rétablis. Et rappelez-vous que les années 2010 ont été de toute façon une décennie très pauvre pour l'expansion capitaliste.

Les guerres sont l'aboutissement de la concurrence et aussi la recherche de plus de marchés vierges pour le maintien du processus de l'accumulation. Pensez-vous que le monde subira une offensive des puissances dans le but de reconfigurer la carte de la domination économique?

La «grande modération» de la fin du XXe siècle où le capitalisme s'est étendu à travers le monde; le commerce mondial a augmenté rapidement et les capitaux internationaux ont afflué dans de nouvelles régions du globe pour exploiter la main-d'oeuvre. Depuis la Grande Récession en particulier, la croissance du commerce mondial est tombée en dessous du taux de production mondiale et les flux de capitaux vers les économies dites émergentes des pays du Sud se sont essoufflés. Cela a entraîné une rivalité accrue entre les pays impérialistes pour une part du gâteau qui ne croît que lentement, voire pas du tout.

Le trait le plus distinctif de la fin de la «mondialisation» est la rivalité croissante entre l'impérialisme américain, la puissance hégémonique du XXe siècle et l'étonnante montée en puissance de la Chine. L'impérialisme a renoncé à essayer de transformer la Chine en une économie capitaliste obéissante qui suit les diktats américains. Les États-Unis craignent maintenant sérieusement que la Chine ne les dépasse, non seulement dans le secteur manufacturier, mais également dans les nouvelles technologies du XXIe siècle. Alors maintenant, les États-Unis cherchent à freiner, étrangler et détruire les progrès de la Chine. C'est l'enjeu géopolitique majeur du XXIe siècle qui annonce déjà une nouvelle «guerre froide» (après la fin de celle avec l'Union soviétique en 1990); et pourrait même conduire à un «chaud» au cours de la prochaine décennie.

La recolonisation reprend son mode opératoire. Est-ce que ce retour sur fond de prédation des richesses naturelles des autres pays sauvera le modèle économique mondialisé de sa crise?

L'un des résultats grotesques de l'expansion impérialiste dans la période de la Grande Modération de la fin du XXe siècle a été la dégradation de la nature, de ses espèces et de ses ressources. La recherche rapace du profit a conduit à une exploitation minière incontrôlée, à des déforestations, à une exploration sans fin des combustibles fossiles; l'urbanisation et l'agriculture industrielle. Cela détruit la planète.

Mais comme nous le savons maintenant, il a également mis l'humanité en contact avec des agents pathogènes dangereux qui n'étaient auparavant qu'à l'intérieur des animaux dans des régions reculées du monde. Aujourd'hui, le XXe siècle est devenu celui des pandémies régulières. Seuls les efforts de la science moderne (principalement financés par des sources publiques) se dressent entre nous et le désastre. C'est un autre exemple de la nécessité de remplacer le mode de production capitaliste.

Pendant la période néolibérale de 1980 à 2000, ces facteurs contraires ont partiellement réussi à inverser la baisse de la rentabilité. Mais cela n'a pas duré. Et au cours des 20 premières années du XXIe siècle, la rentabilité moyenne a de nouveau chuté. Et il est de plus en plus difficile pour le capital d'inverser ce processus. Mais ils essaieront: par plus d'exploitation à l'intérieur des pays; plus d'exploitation impérialiste à l'échelle mondiale; et par les récessions/crises qui créent une rentabilité plus élevée en balayant les faibles et les non-rentables et en réduisant les salaires et les conditions de travail des travailleurs.

Quelle est l'alternative idoine à même de rompre avec le système économique dont l'approche est fondée sur le profit au détriment de développement humain et environnemental à l'échelle internationale?

Nous devons remplacer le mode de production capitaliste axé sur le profit à l'échelle mondiale par une production coopérative où les ressources naturelles, les moyens de production et les finances sont détenus et contrôlés collectivement par nous et développés à travers un plan démocratiquement décidé pour les besoins sociaux. Le motif du profit et la propriété privée doivent céder la place au besoin social et à la propriété collective.

Le Covid et le changement climatique montrent que cela ne peut pas être réalisé dans un seul pays; il doit être global. Cela ne signifie pas que nous devons attendre une révolution mondiale simultanée; au lieu de cela, nous devons commencer dans les pays où nous vivons et aller vers l'unité mondiale.

Quelles sont les alliances géostratégiques au niveau planétaire qui pourraient apporter des alternatives en synergie avec les attentes de l'humanité et de la nature?

Les travailleurs sont la force du changement social à l'échelle mondiale. 99% des adultes dans le monde doivent travailler pour gagner leur vie. Et pourtant, c'est l'autre 1% ou même moins, une poignée de milliardaires, qui possèdent le monde et contrôlent nos vies et nos besoins.

Mais la classe ouvrière n'a jamais été aussi grande dans l'histoire du capitalisme. La différence entre le XIXe siècle et aujourd'hui est que la grande majorité des travailleurs industriels et autres vivent et travaillent dans ce que nous appelons le Sud global, et moins dans le Nord global. L'alliance clé pour le changement est entre les travailleurs du Sud global et le Nord, tout comme l'alliance clé pour le capital est entre les impérialistes du Nord et les capitalistes du Sud. Nous devons combattre l'impérialisme, mais la seule façon de le faire est d'unir les travailleurs des pays impérialistes avec ceux de la périphérie.

Peut-on croire et espérer à une issue sans guerre à la crise de l'économie mondialisée dont la financiarisation a pris le dessus sur la production des richesses?

Nous pouvons espérer que si les travailleurs s'unissent sur les questions qui les unissent pour éliminer les régimes capitalistes à l'échelle mondiale, nous pourrons éviter les guerres et les catastrophes que le capitalisme nous offre dans les décennies à venir. Il n'y a aucune garantie de succès; il est possible que les forces réactionnaires et dangereuses que le capitalisme élève pour survivre triomphent et poussent le monde dans la «barbarie» (de telles conditions existent déjà depuis des milliards maintenant). Mais nous sommes nombreux et ils ne sont que quelques-uns.