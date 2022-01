Les douanes oeuvrent à faciliter les procédures douanières, afin d'encourager l'activité des échanges commerciaux. C'est ce qu'à souligné, jeudi, le directeur général (DG) des douanes algériennes, Noureddine Khaldi, lors de sa visite à Annaba. Le premier responsable du département des douanes algériennes a, dans le même élan, insisté sur la nécessité de profiter des facilitations accordées, par les pourvois publics, aux opérateurs économiques afin qu'ils relancent et promeuvent les exportations, et augmentent la compétitivité des produits destinés à l'exportation. Au cours de sa rencontre avec les opérateurs économiques et les investisseurs des wilayas d'Annaba, El Tarf et Souk Ahras, tenue au siège de la wilaya d'Annaba, le responsable a assuré que «les services des douanes offrent assistance et accompagnement à ces investisseurs, en leur procurant toutes les facilités devant leur permettre d'exercer aisément leurs activités d'importation et d'exportation''. Une action s'inscrivant dans le cadre de l'orientation stratégique, visant à impulser une réelle relance économique et surtout familiariser les opérateurs économiques avec les facilitations qui garantissent une flexibilité dans le traitement douanier des exportations, «afin d'accroître la compétitivité de leurs produits et leur diversification», a précisé Khaldi. Des facilités accordées en application des instructions des hautes autorités du pays portant encouragement des échanges commerciaux entre l'Algérie, les pays, voisins et les pays d'Europe. À cet égard, le directeur général des douanes a assuré que «ses services sont mobilisés à travers l'ensemble du territoire national pour contribuer avec efficacité à la concrétisation de cette orientation économique nouvelle». Évoquant le climat des investissements et des échanges commerciaux, le DG des douanes a fait savoir que «ses services veillent à la consolidation du climat des affaires, en instaurant des procédures simplifiées et en activant les mécanismes de contrôle pour lutter contre la fraude et la contrebande afin de protéger l'économie nationale». En outre et en réponse aux préoccupations des opérateurs économiques, le même responsable a assuré que le renforcement de la compétitivité des entreprises algériennes, l'amélioration et la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement des acteurs économiques, est «l'une des priorités de la performance quotidienne des équipes douanières au niveau des différents points de transit «. Dans ce contexte, Noureddine Khaldi a souligné que plusieurs mesures ont été prises au profit des opérateurs économiques au titre de la loi de finances 2022 dont «la réduction des délais d'admission des marchandises dans les entrepôts de stockage temporaire, la diminution des frais des services logistiques, la facilitation de la prise en charge douanière, l'accélération du traitement des colis postaux et la possibilité de prolonger temporairement les délais de régularisation des véhicules entrant ou sortant du territoire douanier». D'autre part, le même responsable a évoqué l'installation de cellules d'écoute pour les opérateurs économiques qui se lancent dans l'exportation et de la mise en place des guichets uniques et d'un guide téléchargeable qui comprend les procédures simplistes liées au processus d'exportation, afin de faciliter la communication entre les opérateurs et le service des douanes. Tout en rappelant le rôle des opérateurs économiques, qui demeure essentiel dans la diversification des exportations et la promotion des rentes hors hydrocarbures, le directeur général des douanes a relevé que tous les indicateurs soulignent l'efficacité de la stratégie globale, mise en place afin de réaliser un véritable décollage économique. Il est à souligner que cette visite à la wilaya d'Annaba était une occasion pour le DG des douanes d'inspecter les services de la direction régionale des douanes à Annaba.