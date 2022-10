Présentant, hier, le projet de loi de finances (PLF) 2023 devant la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN), le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a révélé que ses services tablent sur une augmentation des recettes budgétaires. Ces recettes devraient atteindre, selon le grand argentier du pays, 7 901,9 milliards de dinars, soit une hausse de 12% par rapport à la loi de finances complémentaire 2022. Tandis que les dépenses devraient atteindre les 13 786,8 milliards de dinars répartis sur les dépenses de fonctionnement, qui augmenteront à 9 767,6 milliards de dinars (+26,9%) et les dépenses d'équipement qui augmenteront à 4 019,3 milliards de dinars (+2,7%) par rapport à la LFC 2022. Ce déséquilibre engendrera un déficit budgétaire de 4 092,3 milliards de dinars (-15,9 du PIB) dans les prévisions de clôture pour 2022. Un déficit moyen qui devrait s'agrandir à 5 720,0 milliards de dinars sur la période 2023-2025 (-20,6% du PIB), souligne le ministre des Finances qui a précisé que le PLF 2023 était élaboré sur la base d'un prix référentiel du baril de pétrole de 60 dollars pour la période entre 2023 et 2025, un taux de croissance moyen de 4,1% en 2023 et de 4,4% en 2024 et un niveau d'inflation de 5,1% en 2023 et de 4,6% en 2025. Expliquant le cadrage macroéconomique et budgétaire du projet de la LF 2023, le ministre a souligné le fait que l'Algérie a adopté un nouveau type de gouvernance financière, conformément au texte de la loi 18-15, qui stipule que les crédits sont exécutés par programme au lieu de la répartition par ministère. Abordant les crédits destinés aux programmes, le représentant du gouvernement a expliqué qu'ils s'élèveront à 1359 milliards de DA, dont 76,3% destinés au nouveau programme, contre 23,7% alloués à la réévaluation des projets en cours. Parallèlement, le ministre a révélé que le projet de loi proposait d'allouer un budget de 1 976 milliards de dinars pour couvrir les dépenses induites par les mesures initiées dans la loi de finances précédente. Il s'agit, notamment des dépenses liées à la revalorisation du point indiciaire dans la Fonction publique, l'allocation chômage, et l'aide à l'insertion professionnelle. À cet égard, le ministre a indiqué que ces ajustements salariaux ont nécessité une rallonge budgétaire de 597 milliards de dinars. Tandis que le budget alloué à l'assurance chômage est de 376 milliards de dinars, ajoute le ministre. Sur un autre registre, le ministre a révélé que le taux d'inflation prévu pour cette année est estimé à hauteur de 7.7%, et ce,en raison de la hausse des prix des produits importés, et plus particulièrement des prix des produits alimentaires et agricoles. Néanmoins, le même responsable a assuré que les recettes de l'Algérie inhérentes aux exportations sont estimées à 56.5 milliards de dollars à la fin de l'année en cours, qui a également connu une hausse de plus de 45% des exportations en hydrocarbures. «Durant cette année, l'Algérie a aussi enregistré un excédent dans la balance des paiements, qui est de l'ordre de 11.3 milliards de dollars. Chose qui ne s'est plus produite depuis 2014» a-t-il aussi assuré. En outre, il ressort, selon les données présentées par le ministre des finances, que les recettes des exportations de biens devraient atteindre, en 2023, un montant de 46,3 milliards de dollars américains, contre 44,4 milliards de dollars dans les prévisions de la LFC 2022. Ces recettes devraient enregistrer un légère hausse à 46,4 milliards de dollars en 2024 et à 45,8 milliards de dollars en 2025. Lors des débats, les parlementaires ont regretté l'absence de certains indicateurs, tels que la poids de la dette intérieure et extérieure, ainsi que le taux de chômage. Ils se sont également interrogés sur les moyens de faire face à l'inflation et aux sources de financement du déficit du Trésor.