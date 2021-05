C'est dans le cadre de la dialectique théorie-pratique que s'inscrit l'important ouvrage qui paraîtra très prochainement à l'Office des publications universitaires OPU Alger, de Mustapha Bensahli, que l'auteur, éminent expert international en fiscalité, m'a demandé de préfacer, qui sera un référence tant pour les décideurs, pour leurs actions, que pour les enseignants et étudiants pour leurs recherches, sur un sujet très sensible et combien important dans toute politique socio-économique. Un praticien sans culture théorique navigue à vue au gré de la conjoncture, sans vision stratégique pouvant occasionner des pertes à la nation en dizaines de milliards de dollars. Un théoricien sans enquêtes sur le terrain élabore des schémas non opérationnels ignorant la réalité sociale. L'ouvrage est intitulé «La mise à niveau en fiscalité - Mythe ou réalité- Expérience algérienne».

L'auteur du présent ouvrage, Mustapha Bensahli, au moment où l'Algérie célèbre la Journée nationale de l'étudiant, le 19 mai, qui perpétue une forte symbolique, celle d'une jeunesse algérienne pleinement engagée dans la libération et l'édification du pays qui, avec des études universitaires interrompues suite au mot d'ordre de grève de l'UGEMA en 1956, les a reprises après l'avènement de l'indépendance et est devenu titulaire d'un diplôme universitaire en gestion et planification. Ce présent ouvrage fait honneur à un expert algérien et mérite tous les encouragements, d'autant que rares sont les écrits sur ce sujet capital afin de ne pas toujours dépendre des recettes des hydrocarbures, ressource éphémère et aléatoire comme le montrent toutes les crises économiques et sociales qui ont secoué l'Algérie avec la chute des prix afin d'asseoir une économie diversifiée dans le cadre des valeurs internationales. Expert international de haut niveau en matière fiscale et financière, Mustapha Bensahli, a assumé successivement plusieurs responsabilités, notamment au ministère des Finances, a enseigné dans les établissements d'enseignement supérieur en Algérie et en France et est intervenu pour le compte du FMI et des Organisations internationales dans plusieurs pays d'Afrique dans le cadre de la mise en oeuvre de réformes liées à son domaine de spécialisation. Fiscaliste connu et reconnu, l'auteur met ainsi à profit sa grande expérience dans le domaine de la fiscalité pour amorcer, à travers son livre, une réflexion profonde sur la problématique de la gouvernance dans la gestion et la maîtrise de la collecte de l'impôt et de sa répartition. Le thème de la mise à niveau en fiscalité, vient ainsi à point nommé en cette période particulière de tension que traverse notre pays sur le plan tant sanitaire qu'économique. Pour permettre à la fiscalité de retrouver toutes ses marques, l'auteur commence dans l'ouvrage à faire un diagnostic montrant entre autres avec détail qu'elle comporte à l'épreuve des faits et des points d'achoppement qui entravent effectivement son bon fonctionnement qui aurait être initialement au service inclusif du progrès.

Devenant avec le temps de plus en plus dense et hypertrophiée jusqu'à devenir corrélativement de plus en plus ardue, la fiscalité ne peut être dans ces conditions opérationnelle, surtout avec une surcharge de petites taxes dont le rendement ne compense guère le coût de gestion et auxquelles s'ajoute une pléthore de niches fiscales sans réel impact sur l'investissement. La fiscalité n'est pas réductible à un simple toilettage jugé superficiel en se conformant aux pratiques du passé et encore moins à une réforme a minima, mais plutôt elle renvoie à une restructuration d'envergure crédible qui garantit un progrès patent dans tous les cas de figure. Aussi, l'auteur préconise-t-il à la clé quelques pistes de solutions dans la perspective de réhabiliter la fiscalité, en postulant pour l'affranchissement de certaines contraintes à l'effet de rattraper et résorber le retard constaté en creux, tout en se mettant en phase avec les standards internationaux. La mise à niveau étant un processus d'envergure qui, en couvrant dans son large périmètre aussi bien la fiscalité de l'Etat que la fiscalité de collectivités locales, devient à ce titre emblématique, en ce qu'elle tend à briser le cercle conceptuel classique sur la base d'un corps de principes performants et d'équité. Tout ceci commande impérativement l'observation de certaines règles jugées fondamentales, à commencer par l'adhésion, car la mise à niveau en fiscalité ne peut se concevoir sans la participation des parties prenantes, en l'occurrence, les représentants qualifiés des entreprises lesquelles peuvent être d'un apport non négligeable. En tout état de cause la participation est une règle de gouvernance incontournable et un gage de réussite de la mise à niveau en fiscalité, ne pouvant rester comme habituellement l'apanage d'une petite équipe de l'administration fiscale se réservant jalousement le droit de concocter en exclusivité les réformettes sans grandes ouvertures et à l'aune de chaque année dans le cadre de la loi de finances.

Dans le prolongement de cet important ouvrage, j'ai tenu, dans la préface, à formuler quelques remarques et propositions partagées par l'auteur car les pouvoirs publics algériens depuis de longues décennies, ont eu souvent recours à des expédients, optant pour des systèmes qui leur permettent d'exploiter les sources de revenu immédiatement disponibles au lieu de chercher à établir des régimes fiscaux rationnels, modernes et efficaces. Les recettes fiscales nationales représentent une source indispensable pour le financement du développement. Cependant, par rapport aux autres domaines clés du financement du développement tels que le commerce, l'aide internationale et la dette, la fiscalité n'a fait l'objet en Algérie que d'un intérêt limité jusqu'à présent en raison surtout de la dominance des recettes d'hydrocarbures favorisant la fraude fiscale et l'évasion fiscale.

Un système fiscal complexe avec une administration sclérosée constitue inévitablement un terreau fertile pour les activités de recherche de rente. Je tiens à dénoncer un mythe souvent entretenu qui est le recours aux encouragements fiscaux et les subventions à l'investissement en Algérie qui ont eu un impact mitigé, favorisé certaines rentes spéculatives alors que le blocage essentiel, comme le montrent tous les rapports internationaux et cela n'est pas propre à l'Algérie, est le terrorisme bureaucratique car la promotion de tout investissement créateur de valeur ajouté durable consiste à créer un cadre juridique et réglementaire stable, transparent, et à mettre en place un système fiscal conforme tant à l'anthropologie sociale et économique interne qu' aux normes internationales. Le niveau de l'impôt direct dans une société mesurant le degré d'adhésion de la population, il y a urgence d'une nouvelle politique, car le système d'impôt est au coeur même de l'équité.

Un système fiscal efficace doit trouver le moyen de prélever des recettes en perturbant le moins possible les mécanismes qui conduisent à l'optimum économique et s'articuler autour des prélèvements faiblement progressifs sur des assiettes larges. Aussi, un système fiscal efficace devant répondre à plusieurs objectifs: premièrement, la collecte des recettes sans perturber l'activité économique; deuxièmement, l'affectation des recettes avec pour objectif de réduire les inégalités, avec un impôt progressif appliqué aux revenus élevés; troisièmement, utiliser les impôts et les subventions ciblées, difficilement applicable du fait de l'effritement du système d'information afin que les prix du marché reflètent le coût social et l'avantage collectif; quatrièmement, les impôts renvoient à la représentation politique car lorsqu'un gouvernement dépend plus des recettes fiscales et moins des revenus provenant des ressources naturelles, ou du financement par l'emprunt, la responsabilité des gouvernants envers les citoyens concernant l'utilisation des fonds publics s'en trouve renforcée Or, dans la majorité des pays en voie de développement, et cela n'est pas propre à l'Algérie, les plus riches ne contribuent pas plus que les pauvres à l'effort fiscal, les pouvoirs économiques et politiques dont ils jouissent leur permettent souvent de bloquer les réformes qui auraient pour effet d'accroître leur fardeau fiscal. C'est ce qui explique en partie l'incapacité à exploiter le potentiel des régimes d'impôt sur le revenu et d'impôt foncier et le manque de progressivité des régimes fiscaux. À cela s'ajoutent plusieurs facteurs paralysants:- premièrement, nous avons la faiblesse de la numérisation et la dominance de la sphère informelle en Algérie qui contrôle plus de 50% de l'activité économique non assujettie au système fiscal.

En conséquence, les méthodes modernes de mobilisation de fonds comme l'impôt sur le revenu et les taxes à la consommation jouent un rôle réduit dans ces économies et la possibilité, pour les pouvoirs publics, de compter sur des ressources fiscales élevées y est pratiquement exclue; deuxièmement, étant donné la structure informelle, produit de la bureaucratie et du manque de confiance en les institutions, les services de la statistique et de l'impôt ont du mal à générer des statistiques fiables, comme le montrent les données contradictoires sur la masse monétaire informelle en circulation et l'échec des différentes mesures pour la capter; troisièmement, les déficiences des mécanismes de mise en application juridique en ce qui concerne le recouvrement de l'impôt et quatrièmement, souvent avec des interférences politiques et des comptabilités douteuses, les pénalités sont insuffisantes en cas de défaut de paiement. Tous ces facteurs favorisent des délits d'initiés étant donné que les administrations fiscales manquent bien souvent des compétences spécialisées requises pour déchiffrer les systèmes fiscaux tant internes qu'internationaux complexes qui sont utilisés à des fins de fraude fiscale. C'est ce qui explique en partie l'incapacité à exploiter le potentiel des régimes d'impôt sur le revenu et d'impôt foncier et le manque de progressivité des régimes fiscaux.

En résumé, la réforme fiscale constitue un défi stratégique pour la nouvelle politique socio-économique, étant un enjeu énorme de pouvoir, car touchant de puissants intérêts de rente ainsi que la concurrence fiscale comme le montrent les différentes modifications des lois sur les hydrocarbures et les différents codes d'investissement en Algérie pour attirer les investisseurs. Dans un monde caractérisé par la libéralisation des mouvements de capitaux, par la transition numérique et énergétique(devant mettre en place une fiscalité écologique spécifique), les barrières commerciales qui disparaissent, les défis de l'Algérie, impliquent de définir les priorités stratégiques et avoir une nette volonté politique pour mettre en oeuvre la bonne gouvernance et les réformes nécessaires structurelles nécessaires. Comme le montre l'auteur avec pertinence, il est utopique d'isoler la réforme du système fiscal, sujet ô combien sensible, de la gouvernance globale devant concilier la concertation, l'efficacité économique et la nécessaire cohésion sociale.