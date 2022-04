Le complexe sidérurgique de la zone de Béthioua à l'est d'Oran multiplie les performances, à travers un accroissement du plan des exportations. Selon les chiffres fournis par la société turque, le premier trimestre 2022 a vu les exportations de Tosyali atteindre les 320 millions de dollars. Comparativement à la même période de l'année 2021, le volume des exportations s'est accru de 105 mille tonnes, totalisant 335 mille tonnes de produits ferreux. En effet, au vu des chiffres de l'année écoulée, le complexe a exporté une quantité de 230 mille tonnes de fer vers différents pays du globe, représentant la somme de 130 millions de dollars. Avec une telle performance, Tosyali ne cache pas ses ambitions d'atteindre 1 milliard de dollars de recettes d'exportations, au cours de l'année 2022. Pourquoi pas quand on a le potentiel et les moyens? En fait, Tosyali est en passe de consolider davantage son statut de leader de l'industrie sidérurgique en Algérie, avec un chiffre d'affaires en évolution et de, plus en plus, important. La guerre en Ukraine aidant et la flambée des prix du fer sur les cours mondiaux, Tosyali ne compte pas moins atteindre des niveaux supérieurs dans l'exportation des produits finis, en direction de plus d'une vingtaine de pays européens, africains et même américains.

Selon les responsables du complexe, les prix de vente du fer sur le marché national, soutenus par les performances des exportations, restent en deçà des prix pratiqués à l'international, soit un écart de 17%. Faut-il le signaler encore, la situation des marchés mondiaux d'approvisionnement en fer, constitue une véritable aubaine pour l'Algérie, afin d'accélérer davantage le travail dans le dossier de la joint-venture du projet Ghar Jbilet dans la région de Tindouf. Aussi, il convient de signaler que grâce à cette embellie financière, Tosyali Algérie, compte consentir certains investissements d'envergure, dont une usine d'enrichissement de minerai de fer et une autre spécialisée dans la production de l'acier plat. Le premier projet devrait entrer en production dès ce mois en cours, avec un coût global de l'investissement évalué à 150 millions de dollars. Le deuxième projet d'investissement concerne les industries de l'électroménager et automobile, à travers une chaîne de production de l'acier plat, avec un coût global avoisinant le 1,5 milliard de dollars. Avec une capacité de production annuelle de 2 millions de tonnes d'acier plat, ce projet qui ne sera pas opérationnel avant deux années, pourrait générer quelque 2000 emplois directs. Une fois en service en 2025, ce projet devrait engendrer 2 milliards de dollars de recettes d'exportations par an, selon Tosyali. Aussi, à l'horizon 2025, le complexe table sur le double de la production actuelle, soit plus de 6 millions de tonnes de tous types de fer. Ces deux projets d'investissement devraient renforcer le taux d'intégration de ce complexe. Il y a lieu de préciser que le complexe turque a réalisé une année performante en 2021, en dépassant largement les objectifs fixés, selon les responsables de cette société. Ainsi, au cours de l'année écoulée, le complexe a réalisé un chiffre d'affaires de 760 millions de dollars de revenus à l'export, dont plus de 550 millions de dollars durant les 9 premiers mois de l'année 2021. Au cours de cette année-là, le complexe sidérurgique Tosyali a réussi une première, en acheminant, pour la première fois, ses produits vers l'Asie, notamment en Indonésie et en Chine. Le volume de ces exportations a atteint les 70 000 tonnes de rond à béton, affirme-t-on du côté des responsables. Rappelons, par ailleurs, que le complexe Tosyali Algérie a atteint une production de 3 millions de tonnes de différents produits en fer en 2021.