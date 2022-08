Le système de sécurité sociale est basé sur les cotisations qui représentent la principale ressource pour financer les caisses de la sécurité sociale. Un facteur important dans la préservation de l'équilibre de ces dernières et qui permet, ainsi, la pérennisation du système basée sur la solidarité entre personne et les générations. Le système de sécurité sociale assure une couverture globale du salarié et de ses ayants-droit et ce, contre tous les risques professionnels et de la vie quotidienne, notamment, en matière de prise en charge médicale. Plus il y a des cotisants, plus ce système dure et assure des prestations de qualité. C'est le souci de cette nouvelle campagne que la Cnas lance dans le cadre de la concrétisation des obligations contenues dans le plan d'action du gouvernement pour les années 2020-2024, soit liées à l'élargissement de la base de cotisation aux personnes exerçant dans le secteur informel «Officialisation du travail», la Cnas veut encourager cette catégorie à se déclarer à la sécurité sociale... Sous le slogan «L'affiliation à la sécurité sociale est un droit garanti» la Caisse nationale de la sécurité sociale organise des portes ouvertes depuis le début du mois en cours et ce jusqu'au 31 décembre 2022. Une manifestation en continu qui rappelle aux employeurs leurs obligations vis-à-vis de la sécurité sociale. Il s'agit, notamment de la nécessité de déclarer leurs employés, de les informer sur les facilitations mises en place pour les accompagner ainsi que les dispositions de stimulation pour la promotion de l'emploi.

L'agence Cnas de la wilaya de Béjaïa veille au renforcement des opérations de contrôle, pour lesquelles 20 Contrôleurs employeurs leurs sont réservés. En matière de statistiques de l'année 2021 au 1er semestre 2022, il a été effectué ²3843 opérations de contrôle avec au bout 1654 infractions relevées. Le nombre d'employeurs affiliés au niveau de l'agence a atteint 19149, dont 277 relevant du secteur économique public, 18668 du secteur économique privé et: 204administrations. L'Agence Cnas de Béjaïa a mis à disposition des employeurs une plateforme numérique du système télé déclaration https://teledeclaration.cnas.dz/. Cette plateforme numérique est disponible sur le site officiel de la caisse: www.cnas.dz. Elle permet aux employeurs d'effectuer leurs obligations à distance en toute simplicité et sans prendre la peine de se déplacer dans les locaux de la caisse. On y trouve aussi plusieurs services dont la déclaration de l'assiette des cotisations à la sécurité sociale DAC, celle des mouvements des salariés, la déclaration annuelle des salaires et des salariés, le e-paiement des cotisations de la sécurité sociale, l'édition des attestations de mise à jour Employeur ainsi qui les attestations d'affiliations des employés et leurs authentifications via l'espace El Hanaa Cnas...