L'énergie nucléaire, brandie par les Occidentaux comme la réponse définitive à leur problème de dépendance énergétique ne cadre manifestement pas avec l'évolution climatique qui vit la planète. Le réchauffement de la planète et son corollaire la pénurie d'eau remet au placard les projets d'édification d'un maximum de centrales nucléaires. Les Occidentaux et plus précisément les Européens voudraient se défaire de l'emprise russe sur leurs approvisionnements en énergie et maintenir leur domination sur les quelques pays africains d'où ils pourraient se fournir en uranium bon marché. Les partisans du tout-nucléaire ne disent pas que l'influence russe et chinoise en Afrique est de plus en plus visible et qu'à ce titre, les pays africains, actuellement sous domination peuvent se rebeller. On en veut pour preuve, le Mali et la RDC qui ont opté pour la coopération sécuritaire avec les Russes aux dépens de la France. Le Mali précisément et son voisin le Niger entendent s'émanciper de la domination française et travaillent à s'en défaire activement. La porte de l'uranium bon marché peut donc se fermer à tout moment.

L'autre facteur limitant de l'énergie nucléaire est en rapport avec le refroidissement nécessaire des réacteurs qui risque de ne plus être assuré, en raison de la baisse des niveaux de l'eau dans les fleuves, ainsi que le réchauffement de sa température. Même si le problème n'est pas immédiat pour les réacteurs actuellement en fonctionnement, il demeure irrémédiable à moyen terme. Ces deux facteurs, l'un géopolitique et l'autre climatique, hypothèquent sérieusement la thèse de l'indépendance de l'Europe au plan énergétique. Cela sans compter qu'entre le début de réalisation d'une centrale nucléaire et son entrée en production, il faudra compter plus de 15 ans, dans le meilleur des cas.

C'est dire l'impasse dans laquelle se trouve le Vieux Continent, dont certains responsables continuent tout de même à défendre le recours au nucléaire pour assurer, à moyen terme, un semblant d'indépendance, quitte pour cela à engager des guerres par procuration en Afrique, notamment. Même s'il n'y a, pour l'heure, rien à faire contre le réchauffement des réacteurs, la seule planche de salut qui reste aux Européens est de miser sur la science pour trouver un solution radicale à la problématique de l'énergie. Un voeu qui peut se réaliser, mais compte tenu de l'état de développement de la technologie, très peu de scientifiques peuvent se permettre d'annoncer une solution dans le très court terme. Car, l'UE n'a pas le luxe du temps. Elle manquera d'énergie sous peu et il lui faudra trouver une issue dans les toutes prochaines années. Certains évaluent même ce temps en mois, à voir l'accélération de la crise ukrainienne et les récentes décisions de la Russie de ne plus convoyer le pétrole via l'Ukraine.

La posture est intenable pour les Européens qui devront, un jour ou l'autre, sacrifier leur unité et opter pour le chacun pour soi. Ce ne serait pas nouveau pour un continent qui a provoqué deux guerres mondiales et organisé la traite des êtres humains et la colonisation. Sauf que le nouvel ordre mondial qui s'annonce n'autorise pas l'Occident à agir comme bon lui semble. Il devra se plier à la double réalité géopolitique et climatique.