Le trafic aérien registrera une baisse de 40% en Algérie par rapport à 2019, avant le début de la pandémie de Covid-19. C'est ce que révèlent les chiffres communiqués par le directeur général de l'Etablissement national de la navigation aérienne (Enna), Youcef Safir. Ce dernier, auditionné par la Commission des transports et des télécommunications de l'Assemblée nationale populaire (APN), a révélé que le recul de la navigation aérienne a entraîné la baisse de 50% en 2020 et 45% en 2021 du chiffre d'affaires de l'Enna qui avoisinait 13,22 milliards DA en 2019. Des chiffres qui rendent compte des difficultés que rencontre le trafic aérien algérien qui a durement été frappé par la pandémie mondiale de Covid-19. C'est donc là une véritable chute dans les chiffres d' un secteur viscéral dans l'économie nationale. Rappelons qu'en mars dernier, l'Organisation de l'aviation civile internationale (Oaci) indiquait que les compagnies aériennes avaient essuyé des pertes financières de 370 milliards de dollars, du fait de la pandémie de Coronavirus.

Les aéroports et les fournisseurs de services de navigation aérienne (Ansp) déploraient, pour leur part, des pertes de 115 milliards et 13 milliards respectivement. Cette baisse significative des revenus était principalement attribuée à la pandémie de Covid-19, qui a paralysé les voyages aériens après que la plupart des pays du monde eurent fermé leurs frontières et imposé des restrictions de voyage. Dans le cadre des mesures de précaution visant à contenir l'épidémie, les vols réguliers de passagers à travers le monde ont alors été suspendus pendant de longs mois.

L'effondrement de l'activité du transport aérien était particulièrement remarquable à la fin du mois de mars, notait par ailleurs l'Oaci, qui rappelait que le net recul de la demande en voyages aériens dû à la pandémie de Covid-19, remontait à janvier 2020. Les voyages étant interrompus à l'échelle mondiale, le transport de voyageurs était à son plus bas niveau dès les premières semaines de la pandémie; le nombre total de passagers avait chuté, par rapport au niveau de 2019, de 92%, moyenne de la baisse de 98% du trafic international et de 87% des voyages aériens intérieurs, relèvent à ce titre les chiffres de l'Oaci. Un constat qu'auront corroboré les chiffres communiqués par de nombreuses et prestigieuses compagnies aériennes. Youcef Safir a, ainsi, présenté un exposé sur les activités de l'Enna qui compte un effectif s'élevant à 3 300 employés à travers le territoire national et dispose de 36 tours de contrôle du trafic aérien répartis sur tous les aéroports domestiques et internationaux en service. L'Enna veille à assurer la sécurité des avions survolant l'espace aérien national, les suit et accompagne les vols de leurs points de départ, jusqu'à leurs atterrissages ou entrées dans le territoire national ou départ du territoire national. Le même responsable a, à ce titre, précisé que la position de l'Algérie en tant que centre de transit international permet à 5 000 compagnies aériennes d'utiliser «notre espace aérien, à raison de 260 000 mouvements annuels», soulignant à cette occasion l'importance «qualitative» des aéroports de Ghardaïa et de Tamanrasset, utilisés comme stations techniques «extrêmement importantes» pour les vols vers l'Afrique. L'Enna a réalisé cinq nouvelles tours de contrôle «équipées des dernières technologies intelligentes», situées dans les wilayas d'Alger, d'Oran, de Tamanrasset, de Constantine et de Ghardaïa, a indiqué Youcef Safir. À cet effet, il a souligné que le centre de contrôle régional de la wilaya de Tamanrasset, conçu pour être similaire à celui de Cherarba (Alger), a connu un retard dans la réception en raison de la pandémie de Coronavirus, ajoutant que ce centre permettra la généralisation de la surveillance de l'espace aérien algérien par radar.