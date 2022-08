Bien qu'incontournable, la lutte contre la corruption et la saisie des biens des oligarques a généré une situation inextricable dans le monde du travail. La perte de milliers d'emplois en un laps de temps qui ne se compte que sur deux années, a plongé des milliers de ménages dans les méandres d'une précarité sans précédent.

Une situation pour laquelle l'Etat à prévu des mesures de compensations contenus dans la loi de finances complémentaire 2022, destinés à soutenir cette frange de la population durant la concrétisation des grandes réformes. L'allocation chômage, la révision à la baisse du taux d'IRG, et les plans de sauvetage pour les entreprises à l'arrêt, en constituent les axes principaux. Cela étant, il est clair que les effets de ces mesures ne se feront pas sentir du jour au lendemain. A ce titre toute la problématique réside dans la gestion de ce passage difficile, jusqu' à l'aboutissement à un équilibre entre les objectifs de la relance économique, et le maintien d'une politique sociale indispensable pour la stabilité du pays. De cet engrenage qui s'impose douloureusement aux catégories les plus vulnérables de la société, ressort la gravité et la responsabilité des hommes d'affaires véreux qui ont failli plonger le pays dans un chaos irréversible. Cependant, les dommages collatéraux de cette situation constituent une réalité dure à accepter aujourd'hui pour des milliers de travailleurs, dont le revenu mensuel était la seule source de survie «un seul coup de téléphone a suffi pour faire basculer ma vie en enfer. Alors que je pensais avoir enfin atteint une stabilité financière et des perspectives de carrière, je reçois la nouvelle de fermeture imminente de l'entreprise qui l'employait. Sans préavis, sans arguments solides, on nous explique que le patron est poursuivi en justice, et qu'un liquidateur est désigné pour gérer la fermeture et la saisie de l'entreprise. C'est le début d'un long cauchemar» nous explique Redouane, jeune père qui comptait sur ce nouvel emploi pour subvenir aux besoins de sa famille.

Il faut dire que si le préjudice financier engendré par l'activité oligarque est énorme et représente une perte colossale pour l'économie nationale, il n'en demeure pas moins que le préjudice sur la société reste telle une plaie béante en proie à toutes les aggravations. Des milliers de jeunes ont cru avoir enfin l'opportunité de démarrer leurs vies, dans ces entreprises fantoches «après trois années de dure labeur et de travail intense, je croyait qu'enfin j'allais pouvoir envisager de fonder une famille et me stabiliser.

Aujourd'hui je suis revenu à la case de départ, et mon seul souci et de trouver un emploi pour seulement survivre» nous dit Omar d'un air désabusé. Des cas comme celui d'Omar font désormais l'image inexplicable que renvoi le monde du travail.