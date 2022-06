Le Terminal à conteneurs du port d'Oran est désormais opérationnel, a-t-on appris auprès de la direction de l'Entreprise portuaire. Un apport au mouvement des marchandises. La même source a ajouté que «cette infrastructure portuaire a contribué de manière significative à l'accélération de l'activité commerciale et a réduit la pression connue au vieux port à hauteur de 17%», soulignant que cette réalisation constitue un acquis important pour la capitale de l'ouest du pays, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social et autres. «Cette infrastructure répond aux normes et aux standards internationaux», a-t-on expliqué. La réception du projet d'extension du terminal à conteneurs donnera une plus grande dynamique au trafic de marchandises, a-t-on expliqué, ajoutant que «cette extension permettra au port d'Oran d'améliorer la qualité des prestations de services». Avec la réception de cet important projet, 500 000 conteneurs seront traités chaque année dans une première étape pour atteindre progressivement le million de conteneurs par an dans les prochaines années, mise-t-on. En outre, le port accueillera des navires de gros tonnage du type Panamax dont la capacité de chargement varie entre 4 000 à 8 000 conteneurs. Les travaux programmés, dotés d'une enveloppe de 12 milliards de dinars allouée par les autorités publiques, portent sur un remblais sur 16,5 hectares pour atteindre une superficie totale d'environ 24 ha et la réalisation d'un quai d'accostage de 460 mètres de long et de 14 mètres de tirant d'eau conformément aux normes internationales en vigueur au niveau du bassin méditerranéen. L'EPO a également accordé une enveloppe de près de 300 millions DA pour la réalisation de certaines installations et commodités, à l'instar de l'éclairage public et la réalisation d'un siège de l'administration en charge de la gestion du terminal à conteneurs et d'un atelier technique, entre autres. Parallèlement au projet d'extension du terminal à conteneurs, le port d'Oran sera renforcé par l'acquisition de deux mécanismes de déchargement des conteneurs et de 7 autres pour le chargement et le transfert des conteneurs du quai au terminal, ce qui donnera une nouvelle dynamique à l'activité portuaire. «Le terminal à conteneurs du port d'Oran servira de plate-forme pour les exportations des produits algériens et des échanges commerciaux», mise- t-on, ajoutant que «cette infrastructure portuaire contribuera amplement dans la relance de l'économie nationale», tout en rappelant les mesures adoptées par le gouvernement qui met l'accent sur «la nécessité de faire valoir le volet commercial des ports algériens». Les ports algériens seront «désormais opérationnels en mode H24 et 7/7 jours». Tout récemment, quatre grands bateaux ont accosté au port d'Oran. Ils sont de «fabrication algérienne avec un taux d'intégration de plus de 60%». Les pouvoirs publics misent sur la nécessité d'optimiser l'exploitation des infrastructures portuaires nationales pour garantir l'accompagnement des opérateurs économiques afin d'investir les marchés étrangers. Lors de sa visite à Oran, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a relevé que «le port d'Arzew n'est pas exploité alors que celui d'Oran ne fonctionne qu'à 70% de ses capacités» qualifiant «d'inadmissible» le long délai d'attente pour le traitement des conteneurs. «Un conteneur ne doit pas rester au port plus de 24 heures», a-t-il martelé, appelant à une réflexion autour d'une exploitation efficace et optimale de ces infrastructures à même de jouer leur rôle sur le plan économique. L'extension du terminal à conteneurs du port d'Oran et la modernisation de ses équipements constituent une priorité pour les responsables de l'Entreprise portuaire d'Oran (EPO), pour faire face au volume grandissant des marchandises en transit par cette enceinte. Une étude d'opportunité du projet d'extension du terminal à conteneurs, confiée au bureau français Sogreat, a été élaborée pour faire face à de nouvelles contraintes.