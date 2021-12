L'avis d'appel d'offres du projet «Solar 1 000 MWc» vient d'être lancé par le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables. L'annonce a été faite via le site Web du ministère, qui a fait état des caractéristiques techniques et financières du projet de production de 1 000 MW en énergie solaire. Selon les termes de l'avis d'appel d'offres, des Sociétés de projets (SPV), chargées de la réalisation de plusieurs lots de centrales photovoltaïques, devront être créées. Ces différents lots de stations devront au final, totaliser les 1 000 MWc en énergie solaire. Il y a lieu de rappeler que ces stations réparties en lots de 50 à 300 MWc chacune, sur 11 sites, d'une superficie totale de 4 250 hectares, sont situées dans six wilayas du pays, dont El Bayadh, Ouargla, El Oued, Ghardaia, El M'Ghaïer et Béchar, croit-on savoir également. Sur instructions du ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Ben Attou Ziane la Société algérienne des énergies renouvelables dénommée Shaems, qui est le maître de l'ouvrage, sera l'interface des sociétés et des entités physiques intéressées par la réalisation de ce projet d'envergure. Elle devra mettre à la disposition des sociétés SPV, qui seront retenues, à l'issue de cet appel d'offres, les sites destinés à l'implantation des stations photovoltaïques. L'avis d'appel d'offres, publié par le ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, stipule que les aspects techniques et financiers auxquels devront se soumettre les postulants à ce projet, le premier du genre dans l'histoire des énergies renouvelables dans le pays. Ainsi, les personnes physiques ou morales, seules ou en groupement, doivent être aptes à mobiliser les financements nécessaires à la réalisation de ce projet, justifiant d'une expérience et de solides références dans le montage et la réalisation de centrales électriques, répondant aux spécificités en mode IPP des sources renouvelables. Les postulants doivent également justifier de capacités confortables requises pour l'accompagnement et l'aboutissement de ces projets de stations de cogénération d'électricité et son intégration dans le système national d'approvisionnement en énergie électrique. Cela dit, l'investissement dans un tel projet, englobe «le développement, le financement, la conception, la fourniture d'équipements, la construction, l'exploitation et la maintenance de ces centrales», stipule l'avis d'appel d'offres. «La réalisation des installations d'évacuation et de raccordement aux réseaux électriques, ainsi que la commercialisation de l'électricité produite à partir de ces centrales», devront être également à la charge des heureux bénéficiaires de ce projet. Par ailleurs, il est également spécifié qu'un contrat d'achat et de vente de l'électricité, pour une durée de 25 années pour chacune de ces centrales», définira les contours et les aspects commerciaux de l'électricité produite, entre les SPV et l'acheteur désigné. L'avis d'appel d'offres fait état de l'exigence du «respect du pourcentage minimum d'exigence de contenu local, par type de produits et de services locaux». Les postulants à ce projet sont astreints à présenter des offres financières et d'autres techniques, qui ne doivent pas dépasser la date butoir, fixée au «30 avril 2022 à 10h00 locale, heure limite, à la Salle des conférences, tour B, immeuble Cité Chabani, Val d'Hydra, Alger». Des détails sont également fournis au sujet de l'ouverture des plis des offres techniques, qui se fera le jour même, alors que l'ouverture des plis des offres financières des soumissionnaires, dont les offres techniques ont été retenues, se fera ultérieurement.