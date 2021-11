Les établissements de fabrication pharmaceutique sont dans l'obligation de renseigner, de manière hebdomadaire les quantités de matières premières disponibles, selon une note publiée, dimanche par le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Selon cette note publiée sur la page officielle du ministère, il a été procédé à l'actualisation du canevas de la déclaration, par les laboratoires, des états de stocks, qui doit être transmise, de périodicité hebdomadaire, par courrier électronique. «Il est porté à la connaissance des directeurs techniques des fabricants de médicaments qu'en sus des déclarations figurant dans les états hebdomadaires de stocks, une colonne supplémentaire est à renseigner sur le nouveau canevas, téléchargeable sur le site Internet du ministère», explique-t-on. Cette mesure intervient dans le cadre des dispositions prises par le ministère, relatives au suivi «rigoureux» de la disponibilité des médicaments. Le ministère a rendu obligatoire l'envoi de la déclaration des états de stocks chaque jeudi avant midi avec l'obligation de déclarer à la «Direction de la veille stratégique» du ministère tout changement dans le programme de fabrication dans un délai de trois mois minimum, ceci, afin d'anticiper toute tension ou rupture pouvant affecter ces produits». Il est de rigueur avérée que le ministère accorde aux opérateurs économiques du secteur pharmaceutique son soutien et son accompagnement continu à toute initiative positive du secteur Parmi les missions qu'elles sont tenues de respecter, les laboratoires de fabrication de médicaments activant en Algérie se doivent de contribuer à l'élaboration des stratégies de développement du secteur pharmaceutique et de veiller au contrôle et à la qualité et de l'expertise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux et de la tenue des substances étalons et des produits de référence, à l'échelle nationale.