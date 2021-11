Les salaires nets mensuels demeurent plus valorisés dans le secteur public qu'au niveau du secteur privé, selon une enquête de l'Office national des statistiques (ONS), qui explique cette disparité par la taille importante de certaines entreprises publiques et par leurs systèmes de «rémunération avantageuse». D'après les résultats de cette enquête, menée en 2019 auprès plus de 700 entreprises, le secteur public affiche des salaires moyens plus élevés par rapport au privé: le salaire mensuel net moyen est de 58 400 DA dans le secteur public, alors qu'il n'est que de 34 100 DA dans le secteur privé, soit une différence conséquente de 24 300 DA au détriment des budgets moyens des ménages. Dans le secteur privé, les activités les mieux rémunératrices sont le secteur financier (75 200 DA), la santé (46 300 DA) et le commerce et réparation (44 400 DA). Les activités les moins payées dans ce secteur sont les industries extractives (26 800 DA), l'immobilier et services aux entreprises (29 400 DA) et la construction (30.800DA).

L'enquête fait ressortir que l'évolution des salaires est plus importante dans le secteur privé que dans le public. Elle montre, en effet, que l'évolution globale des salaires entre 2018 et 2019 a connu une hausse de 02% contre 2,28% dans le secteur privé avec 2,28% contre +1,8% pour le secteur public. Globalement et par qualification, cette évolution est de +1,28% pour les cadres, +1,46% pour les agents de maîtrise, et de près de +3% pour le personnel d'exécution.

Dans le secteur public, la hausse de salaire en 2019 par rapport à 2018 est de 1,17% pour les cadres, 1,62% pour les agents de maîtrise et 2,67 pour les agents d'exécution. Comparativement, la hausse dans le secteur privé est de 1,41% pour les cadres, 1,26% pour les agents de maîtrise et enfin 3,07% pour les agents d'exécution.

L'enquête de l'ONS n'a pas omis de s'intéresser aux primes et indemnités qui représentent pas moins de 59% du salaire. Dans le secteur public, le salaire de base représente 46% du salaire brut alors que dans certains secteurs, cette part est plus importante telle que l'activité financière, et le secteur des hôtels et restaurants avec, respectivement, 55% et 53%, alors que dans le secteur privé, le salaire de base représente 65% du salaire brut, avec une part plus importante dans les secteurs des activités financières (84%) et des hôtels-restaurants (77%). L'enquête, réalisée en mai 2019, a été menée auprès de 705 entreprises composées de 484 entreprises publiques et de 221 privées nationales de 20 salariés et plus, représentant toutes les activités hormis l'agriculture et l'administration. L'objectif de cette enquête de l'ONS est de déterminer le niveau des salaires nets par qualification, activité et secteurs juridiques, ainsi que la structure du salaire brut.