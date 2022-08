Dans l'optique d'acter des changements significatifs dans l'allègement du processus de création d'entreprises, une convention de coopération a été signée mardi à Alger entre le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises (FGAR) et la Banque de développement local (BDL) visant à garantir les crédits d'exploitation au profit des propriétaires de PME. Une action qui intervient sur le volet le plus important du processus, en l'occurrence le recueil de garantie, synonyme de sésame pour l'accès au crédit. À ce titre, le directeur général de la BDL, M. Lalmas, a précisé que «cette importante convention, première du genre dans le secteur financier et bancaire, permettra aux PME de garantir les crédits d'exploitation, en plus des crédits d'investissement. Le principal objectif de ce partenariat était la promotion de l'économie nationale par le financement des investissements des petites et moyennes entreprises conformément aux orientations des hautes autorités du pays ``.Il faut die que l'importance de cette convention réside dans le fait que les investisseurs ont désormais le moyen qui leurs permet de respecter le critère principal pour décrocher le financement de leurs projets. La prise en charge par le Fgar du capital risque des dossiers d'investissement, à travers un partenariat acté, constitue un accompagnement et un engagement déterminant pour la concrétisation des projets. Les retombées de cette nouvelle procédure s'articulent particulièrement sur la réalisation d'un tissu de PMI- PME en adéquation avec les besoins de la relance économique. C'est dans ce sillage que M. Lalmas explique que «la convention prévoit également l'octroi de garanties financières aux nouvelles PME ou à celles qui souhaitent étendre leurs activités pour leur permettre d'accéder aux crédits bancaires. Le ciblage de ces entreprises, qui représentent plus de 90% du tissu économique national, contribuera à l'inclusion financière et à la lutte contre l'économie parallèle». Une disposition nouvelle de taille, du fait qu'elle prend en charge les besoins, notamment de trésorerie dés les premières phases de création.

C'est dans cette évolution dans la gestion que résident les vrais termes de garantie. Cette dernière se constitue dès l'engagement de la banque, l'investisseur et le Fgar, à partager les risques. Le but étant de doter les projets d'investissement d'un filet de sécurité, qui permettrait en cas d'échec de limiter les dégâts. En ces termes, le passage du Fgar d‘un guichet classique au rang de partenaire officiel du département des engagements de la banque, marque une ouverture franche pour la promotion de l'investissement. Il y a‘lieu de rappeler, cependant, qu' l'action du Fgar dans le circuit bancaire à eu des effets plus que positifs. Le Fgar a accompagné 3.505 entreprises, 586 d'entre elles ayant bénéficié de crédits auprès de la BDL, et ce, dans différents secteurs d'activités, pour une valeur totale des projets de plus de 34 milliards de dinars, avec une couverture bancaire par la BDL de 19,7 milliards de dinars, garantis par le fonds à hauteur de 10,4 milliards de dinars. Ces projets ont permis la création de 13.316 emplois. Cela étant, il est indéniable pour valoriser ces nouvelles dispositions, à travers un rapprochement efficace avec les investisseurs.

À cet effet, le même responsable indique qu' un travail sera mené, en coordination avec le Fgar, pour «activer» l'accès aux crédits d'exploitation de manière moderne et efficace, via un portail électronique permettant de soumettre et d'approuver en ligne des demandes de garantie des crédits d'exploitation».