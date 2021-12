Dans le cadre de la continuité de la campagne de sensibilisation et d'information, lancée récemment en direction des employeurs redevables en matière des cotisations de sécurité sociale et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 12-21 du 25 août 2021, la «Cnas agence d'Alger» ouvrira ses portes de 8h00 à 16 h30, exceptionnellement, chaque samedi à partir du 4 décembre 2021 jusqu'au 31 janvier 2022. Ainsi, la «Cnas agence d'Alger» offre tous les moyens nécessaires pour prendre en charge les employeurs concernés, dans de bonnes conditions, en leur offrant un espace de communication et d'accueil, afin de répondre à leurs interrogations et préoccupations, notamment en cas de difficultés financières.

Par ailleurs, il est à rappeler que le bénéfice de ces dispositions, à savoir, l'annulation des pénalités de majoration des retards, est subordonné au paiement de l'encours de la cotisation de sécurité sociale.