Le continent possède des richesses inestimables. Ce qui a entraîné sa colonisation. Un pillage en règle de ses ressources, minières et agricoles, notamment qui ont fait le bonheur de ses ex- puissances coloniales qui s'en sont servis à tour de bras pour connaître le niveau de développement qu'elles ont atteint aujourd'hui. Les chiffres communiqués, ce lundi par le secrétaire général de l'Opep laissent entendre que le continent focalisera davantage les regards à l'avenir tout en attisant bien entendu les convoitises. Sauf que la donne a changé: la colonisation relève du passé. «Le continent reste relativement inexploré, avec environ 125 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole et 16 000 milliards m3 standard de gaz naturel», a déclaré Mohammed Sanusi Barkindo lors du sommet énergétique international du Nigeria (Nies), qui se tient à Abuja du 27 février au 3 mars. Ce qui doit ouvrir la voie à de potentiels investissements à un moment où la question de la sécurité énergétique se pose de façon cruciale pour le continent européen notamment pris dans la tourmente de la guerre en Ukraine qui laisse planer des perturbations sur les approvisionnements russes. La Russie fournit 40% du gaz européen, et 30% du pétrole brut et du pétrole raffiné. Une situation à laquelle l'Afrique ne peut répondre actuellement étant donné que ses énormes potentialités en pétrole et en gaz ne sont pas prêtes encore à sortir de son sous-sol. Mais il n'en reste pas moins que c'est de l'actualité que l'on tire les leçons qui serviront à éviter les difficultés du passé. Etant donné l'esprit cartésien qui caractérise les pays occidentaux, l'Europe en particulier, très préoccupés par leur sécurité énergétique, il est fort à parier qu'ils y pensent déjà. L'Afrique deviendrait par conséquent le nouvel Eldorado de l'or noir et du gaz. Ce qui comporte d'éventuelles répercussions sur l'environnement, notamment qu'il va falloir anticiper. «L'accessibilité énergétique, la sécurité énergétique et la nécessité de réduire les émissions nécessitent un équilibre délicat, des solutions globales et durables, et avec toutes les voix entendues et écoutées», a prévenu le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dans un communiqué publié sur le site Web de l'Opep. Mohammed Barkindo qui a pris part à une table ronde sur l'avenir des hydrocarbures et la transition énergétique, a souligné l'importance et la pertinence du thème de la session, expliquant que le discours public sur l'énergie, le climat et le développement durable est devenu de plus en plus bruyant et plus percutant ces dernières années. «Se concentrer sur un seul de ces problèmes, tout en ignorant les autres, peut entraîner des conséquences imprévues, telles que des distorsions du marché», a-t-il ajouté. À propos de distorsion le marché restait extrêmement tendu, hier. Les prix poursuivaient leur hausse aiguillonnée par la guerre en Ukraine, des sanctions en cascade contre la Russie et l'arrêt des activités des sociétés dans ce pays. Les entreprises du monde entier répondent à la Russie «en gelant les transactions avec Moscou et en abandonnant des investissements financiers valant des milliards», souligne Susannah Streeter, analyste pour Hargreaves Lansdown. «Les craintes que la Russie ne riposte en utilisant ses exportations d'énergie comme une arme maintiennent les prix du pétrole et du gaz à un niveau élevé» a-t-elle poursuivi. Hier à 11h30, heure algérienne, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai, dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de référence, progressait de 3,52% pour s'afficher à 101,42 dollars. Il faut rappeler que c'est dans ce contexte que l'Opep+, dont la Russie, tiendra, aujourd'hui, son sommet mensuel...