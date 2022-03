Situé dans la commune d'El Biar, à Alger, le nouveau siège social d'AGB, «Gulf Bank Algérie», a été inauguré, lundi, par le ministre des Finances Abderrahmane Raouya et Cheikh Abdullah Nasser Sabah Al Ahmad Al Sabah. La «tour AGB» est une oeuvre architecturale qui s'intègre harmonieusement au panorama algérois, grâce à sa silhouette élancée et à son revêtement en pierre naturelle. Elle constitue une nouvelle référence dans l'univers des immeubles d'affaires en Algérie, en phase avec les engagements éco-responsables de la banque AGB. Cette tour emblématique comprend 25 étages et culmine à 110 m de hauteur. Sa conception associe «économie d'énergie et pérennité». C'est un ouvrage immobilier singulier, en forme de papillon ou de livre ouvert, selon la perception de chacun, qui dispose de 33 000 m² d'espaces exploitables et qui offre de nombreux services dont une salle de conférences, connectée de 90 places, 19 salles de réunions modulables, des espaces de bureaux ergonomiques et fonctionnels, neuf ascenseurs intelligents dont trois panoramiques, une salle de sport et un parking souterrain de 280 places sur cinq niveaux. Immeuble intelligent, la «tour AGB» est équipée des dernières technologies informatiques et embrasse ce qui se fait de mieux en matière de connectivité, de systèmes de présentation audiovisuels et de dispositifs de visioconférence.

Éco-efficiente, elle est dotée de panneaux photovoltaïques en toiture, d'un système de ventilation et de refroidissement naturels, et d'une ergonomie favorisant la lumière du jour, sur plus de 75% des espaces. Elle dispose également d'un système de collecte des eaux pluviales au niveau des sous-sols. La «tour AGB» est aussi une oeuvre, à l'image de la quête d'exigence et d'amélioration continue que la banque AGB poursuit, depuis sa création en 2004 et un investissement qui incarne ses ambitions sur le marché algérien et sa confiance dans les perspectives de croissance qu'il peut offrir.

Rabih Soukarieh, directeur général de AGB qui s'est dit honoré par la présence à cette cérémonie du ministre des Finances et de Son Excellence, le Cheikh Abdullah Nasser Sabah Al Ahmad Al Sabah pour l'inauguration officielle, remerciera également Rostom Fadhli, gouverneur de la Banque d'Algérie présent au même titre que toutes celles et ceux qui étaient présents lors de cette cérémonie.