Un projet de décret fixant les conditions d'exercice de l'activité d'installateur de chauffe-eaux solaires et de panneaux photovoltaïques est en cours de préparation au niveau du ministère de la Transition énergétique et des Energies renouvelables (Mteer), a indiqué son secrétaire général, Mohamed Salah Bouzeriba. Ce décret va, ainsi, réglementer l'activité d'installateur qui devra être en mesure de faire le dimensionnement des projets, l'installation et aussi la maintenance des panneaux photovoltaïques ou encore des chauffe-eaux solaires, a précisé Bouzeriba. Selon ce responsable, «il est nécessaire d'avoir ce texte réglementaire qui va définir les conditions d'exercice de ces activités et qui garantira la qualité des installations, ce qui permettra de protéger l'utilisateur». À ce titre, Bouzeriba a souligné que le ministère n'a pas la garantie que les anciennes installations de panneaux photovoltaïques aient été réalisées par des professionnels, «sans préjuger de la qualité de ces installations», a-t-il ajouté. Autre avantage de ce décret, une fois les conditions d'exercice de ces activités définies, il sera possible de créer de petites entreprises dans le domaine des services énergétiques et cela, en collaboration avec le ministère délégué auprès du Premier ministère chargé des Microentreprises, a expliqué Bouzeriba.

Il a, toutefois, mis l'accent sur la condition posée de donner à ces petites entreprises un plan de charge et leur assurer une activité pérenne du fait de leur vulnérabilité et la nécessité de les accompagner de bout en bout. Toujours dans le cadre de la création de petites entreprises, Bouzeriba a évoqué leur rôle «éminemment important» dans le bon fonctionnement d'un projet de réalisation d'un mini-réseau électrique photovoltaïque local au niveau de la wilaya d'Illizi, dans le sud de l'Algérie. Ce projet pilote qui est «pour le moment, dans la phase de dimensionnement», a-t-il mentionné, devrait permettre d'alimenter 24 foyers en énergie électrique photovoltaïque. Il sera lancé avec les autorités locales, en concertation avec l'ensemble des fabricants algériens de panneaux photovoltaïques, qui participeront au niveau des comités techniques, a-t-il ajouté.