La réponse du berger à la bergère. L'Opep+ non seulement n'augmentera pas sa production mais elle maintiendra sa coupe de 2 millions de barils par jour décidée le 5 octobre dernier jusqu'à fin 2023. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a déclaré, hier, que «les spéculations sur d'improbables révisions des niveaux de production de l'Opep+ sont de nature à perturber le fonctionnement normal des marchés pétroliers». Il a ajouté qu' «il n'y a pas de discussions en cours sur une révision de l'accord du 5 octobre dernier. Les décisions de l'Opep+ sont prises en toute transparence lors des réunions et à l'unanimité de ses membres», a ajouté le ministre.

Riyadh met fin à cette information colportée par le Wall Street Journal. L'Arabie saoudite, qui codirige l'Opep+ avec la Russie, et d'autres membres du Cartel envisageaient une «augmentation allant jusqu'à 500 000 barils par jour», avait assuré le 21 novembre 2022 le journal américain Wall Street Journal. La réponse n'a pas tardé à tomber. Cinglante! «Il est bien connu, et ce n'est un secret pour personne, que l'Opep+ ne discute d'aucune décision avant ses réunions», a déclaré le ministre de l'Énergie saoudien Abdel Aziz ben Salmane démentant catégoriquement cette information. Il faut rappeler que l'Opep et ses 10 alliés dont la Russie ont pris la décision de réduire leur offre de 2 millions de b/j en novembre. Une position défendue bec et ongles par le chef de file de l'Opep et n'excluant pas de la voir s'amplifier. «La réduction actuelle de 2 millions de barils par jour par l'Opep+ reste en vigueur jusqu'à fin 2023. Et s'il est nécessaire de prendre des mesures comme réduire la production pour équilibrer l'offre et la demande, nous sommes toujours prêts à intervenir», a souligné le prince saoudien cité par l'agence de presse officielle saoudienne SPA. Avec la «fake news» diffusée lundi par le Wall Street journal, quotidien économique et financier américain le plus vendu au monde, il est clair que les Etats- Unis ont décidé d'utiliser tous les moyens les plus déloyaux pour faire plonger les prix du pétrole.

Le jour de cette publication les cours de l'or noir ont chuté à leur plus bas depuis janvier 2022. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier avait lâché plus de 5% en séance, à moins de 83 dollars, avant de clôturer à 87,45 dollars se repliant de 0,19%. Le pétrole américain (WTI) avec échéance en décembre a cédé jusqu'à 5,66% à 75,55 dollars, avant de récupérer quasiment tout le terrain perdu en quelques heures pour clôturer à 79,73 dollars (-0,43%). À travers cette offensive les Américains ne chercheraient finalement qu'à tenter de lézarder ce remarquable édifice que les pays producteurs (Opep et hors Opep) ont mis des années à construire: l'Opep+, une alliance de 23 pays. Constituée des 13 membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole et de leurs dix partenaires dont la Russie, elle régule le marché depuis quelques années, en procédant à des coupes dont celle historique de près de 10 millions de barils par jour décidée le 9 avril 2020 qui a permis aux cours de l'or noir de rebondir de manière significative. Ce qui n'est pas du goût des pays occidentaux, des Etats- Unis, notamment. La dernière en date de 2 millions de barils par jour, décidée le 5 octobre dernier, a fait «déborder le vase». Les Américains ont vu rouge.

Les Saoudiens sont dans leur collimateur. La décision de l'Opep+ la semaine dernière (5 octobre 2022 ndlr), sous-direction saoudienne, de réduire l'offre d'or noir équivaut à un «soutien économique» à la Russie, grande exportatrice d'hydrocarbures a accusé le porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche John Kirby.