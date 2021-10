Et ceci conformément au programme défini dans le contrat triennal 2021-2023. C'est ce qu'a indiqué un communiqué émanant de la direction du complexe Sider El Hadjar. Aux termes du document, publié sur la page facebook de Sider Annaba, un accord a été signé, hier, entre Sider El Hadjar et la direction générale de Minerai de fer de l'Est (MFE), pour approvisionner le complexe d'El Hadjar en minerai de fer. Ont assisté à la cérémonie de signature de ce protocole d'accord, organisée à la direction générale du complexe Sider Annaba, le directeur général de Sider El Hadjar, Lotfi Kamal Manea, le président du conseil d'administration, Al Arabi Hassan et le directeur général de Minerai de fer de l'Est (MFE), Mohand Idir Mozayah, a rapporté le communiqué. Selon les précisions apportées par cette source, l'accord met l'accent, notamment sur un approvisionnement ordonné et permanent, avec un engagement sur la quantité et la qualité convenues, conformément au programme défini dans le contrat. Outre la présence de cadres dirigeants des deux entreprises, ont également été présents à la signature de ce protocole d'accord, les représentants de la Société nationale des transports ferroviaires (Sntf). Pour leur part, les responsables de cette dernière, la Sntf en l'occurrence, ont confirmé leur disponibilité à fournir toutes les capacités nécessaires à la réussite du processus de transport du minerai de fer depuis les deux gisements de Boukhadra et Ouenza, dans la wilaya de Tébessa, jusqu'au complexe sidérurgique d'El Hadjar, a conclu le même communiqué. Avec ce contrat, qui va s'étaler de 2021 à 2023, les gisements de minerais de fer de Boukhadra et d'Ouenza, auront un plan de charge conséquent pour alimenter le complexe Sider d'El Hadjar en fer brut. Une matière première, de base surtout, pour la production de tous produits sidérurgiques confondus, le rond à béton, destiné au secteur du bâtiment, notamment.