Les opérateurs et les investisseurs japonais veulent pénétrer dans le marché algérien. Une nouvelle approche de coopération économique anime le gouvernement nippon avec l'Algérie. Cette nouvelle démarche se justifie par rapport à la stabilité politique et à l'assainissement du climat des affaires que l'Algérie est en train d'entreprendre pour faciliter aux investisseurs étrangers l'exploitation des opportunités d'investissement dans le domaine industriel et les secteurs tertiaires. Le japon a exprimé, d'une manière claire sa volonté de relancer la dynamique de partenariat économique et commercial avec l'Algérie, dans tous les domaines. Les services de l'ambassade du Japon en Algérie ont exprimé la disponibilité de leurs hommes d'affaires d'exploiter et de saisir les opportunités du marché algérien, dans le cadre de la nouvelle vision inhérente au Code de l'investissement. À ce propos, l'ambassadeur du Japon en Algérie, a été reçu par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, avec comme objectif d'aborder «les relations économiques et industrielles entre les deux pays et le partenariat de manière globale, et les moyens de le renforcer». Les Japonais assurent qu' «ils sont intéressés par le marché algérien et le climat d'affaires propice qui se profile à l'horizon». En bref, ils veulent bel et bien apporter leur contribution en matière d'investissement dans plusieurs domaines, sur la base de la règle gagnant-gagnant.

Dans ce registre, il faut rappeler que l'Algérie, à travers son ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a souligné que «les portes au partenariat sont ouvertes aux investisseurs japonais,

dans tous les domaines industriels afin de concrétiser leurs projets en Algérie». L'expérience nippone dans le domaine du partenariat et de l'investissement économique et commercial s'exprime d'une manière ciblée, en touchant les domaines de la télécommunication, le secteur de l'industrie automobile, l'industrie pharmaceutique et la santé.

Ce large éventail, où les Japonais peuvent intervenir, dans le cadre de partenariat avec l'Algérie, pour le mettre en branle, n'attend que des décisions concrètes sous forme d'accords de partenariat économique et commercial afin qu'il puisse se matérialiser.

Dans le cadre des travaux d'un forum nippo-algérien sur l'investissement, les services de l'ambassade du Japon ont traduit la volonté des hommes d'affaires nippons pour «l'intérêt qu'ils portent et leur volonté d'investir en Algérie dans tous les domaines de l'industrie», mentionne-t-on. La Zone de libre-échange africaine anime les entreprises nippones pour ce qui est d'un investissement très large, vu que cette zone est considérée comme stratégique, au plan économique pour l'Algérie, qui est considérée comme la porte d'entrée de l'Afrique. La révision du Code de l'investissement en Algérie, a incité les responsables japonais à saisir cette opportunité pour rafler des marchés dans le secteur industriel. D'ailleurs, et à ce propos, l'ambassadeur du Japon en Algérie, Kono Akira, a souligné qu'«aujourd'hui que le Code de l'investissement est voté, que le climat des affaires s'améliore et se stabilise, en plus de la Zlecaf, tous les ingrédients semblent réunis pour permettre cette coopération économique qui viendra renforcer des relations bilatérales excellentes». Une chose est sûre: les responsables japonais veulent saisir les changement que connaît l'Algérie dans le domaine économique et commercial, dans la perspective de permettre à leurs hommes d'affaires et à leurs entreprises industrielles d'avoir une présence prépondérante sur le marché algérien. La volonté d'investir et d'avoir un partenariat gagnant-gagnant avec l'Algérie est en train de prendre plus de persistance de la part du gouvernement nippon, qui croit dur comme fer que l'Algérie est en train de connaître une nette amélioration en matière de climat des affaires.