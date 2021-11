Au total, 9 744 agressions sur les réseaux d'électricité et de gaz ont été enregistrés depuis janvier 2021 jusqu'à début novembre courant dans le pays, a révélé mardi à Souk Ahras le responsable de la communication de la direction générale de la Société algérienne de distribution d'électricité et du gaz (Sadeg), Khalil Hodna.

Il s'agit de 5 881 agressions sur le réseau du gaz et3 863 agressions sur le réseau d'électricité, a précisé Hodna, en marge d'une rencontre de formation au profit des journalistes et correspondants de presse sur le métier de la distribution d'électricité et de gaz tenue à Souk Ahras, en présence du wali, Lounès Bouzegza, le directeur local de l'énergie et nombre de responsables locaux.

Ces agressions ont porté atteinte à 10 042 km de réseau de gaz et 10 115 km de réseau électrique, a fait savoir Hodna, ajoutant que la Sadeg a entamé les procédures administratives pour trouver des «solutions à l'amiable ou transférer des dossiers des agresseurs à la justice». Depuis donc le début de l'année, 16 186 dossiers ont été déposés devant la justice pour piratage et agressions sur ces deux réseaux et de construction, sur ou sous, les câbles électriques et conduites de gaz, a souligné le même responsable.

La Société a subi de grandes pertes suite à ces agressions, estimées à 586 millions DA, alors que l'énergie détournée suite à ces actes est évaluée à 148,26 gigawatt/heure, avec des pertes de distribution de l'ordre de 6 464 gigawatts.

Les créances de la Sadeg à l'échelle nationale ont atteint, durant la même période, 200 milliards de DA.

30% concernent les administrations et établissements, 5% les créances de travaux, alors que les privés et clients ordinaires et propriétaires d'usine représentent la plus grande partie avec 65% du total des créances.

Pour garantir leur recouvrement, les responsables ont entamé des opérations de communication et de sensibilisation et procédé également à la mise en place de mesures administratives pour le paiement par échéances et la diversification des moyens de paiement, comme le paiement via les agences, les bureaux de postes et le paiement électronique,

a-t-on souligné. Ces créances représentent un lourd fardeau pour la santé financière de la Sadeg, entravant la concrétisation de plusieurs investissements de développement public et privé. Cette société est, en effet, considérée comme un maillon important dans la concrétisation du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'agissant, notamment des zones d'ombre, des exploitations agricoles et des projets du secteur de l'habitat. Des explications sur les techniques visant à fournir l'information exacte au citoyen dans le cadre de l'amélioration du service de communication de proximité, qui joue un rôle important dans le développement de l'action de cette société, ont été fournies au cours de cette rencontre de formation et de sensibilisation.

Pour sa part, le directeur de distribution d'électricité et de gaz de Souk-Ahras, Oualid Gherboudj, a mis en avant «le bond qualitatif» de la société dans cette wilaya, insistant sur l'importance de la coordination

entre son secteur et les journalistes dans le domaine de l'accompagnement informatique.