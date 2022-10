L'Expression: Projet stratégique et structurant, Solar n'a pas encore vu le jour?

Smaïl Mougari: Il faudra rappeler que l'Algérie s'est déjà engagée dans le programme des énergies renouvelables, adopté en 2011, et qui n'a pas vu le jour. Les objectifs de ce programme qui étaient de

22 000 MW a été corrigé en 2016. Nous avons eu également l'annonce d'un projet de 4 000 MW qui n'a pas aussi vu le jour. Le dernier programme adopté, après la création du ministère de la Transition énergétique et des Énergies renouvelables en mai 2020, avec l'installation du professeur Chitour à sa tête, a été celui des 15 000MW, à l'horizon 2035. Ce programme a été adopté par le gouvernement au mois de juin 2021.

Je rappelle également que le programme des énergies renouvelables fait partie des 54 engagements du président de la République, qui a pris l'engagement de lancer ce programme, dans l'objectif de substituer la terrible consommation de gaz. Toutes ces actions ont été saluées par la communauté internationale, notamment pour ce qui est des engagements par rapport à la COP26. C'est donc un signal fort pour une transition énergétique réelle et forte pour un pays historiquement énergétique.

Est-ce Shaems qui a élaboré et lancé le cahier des charges?

Oui! Après l'adoption de ce programme, dont la première phase des 1 000 MW, le Mteer a demandé la création d'une nouvelle entité chargée de la promotion et du développement des énergies renouvelables. Conjointement avec le ministère de l'Énergie, la société Shaems a vu le jour en 2021. En réalité, l'entrée en service effectif avec l'installation du directeur général, au mois de novembre 2021.

Donc, rapidement, un avis d'appel d'offres a été lancé le 23 décembre 2021. Nous avons émis alors un certain nombre de réserves au sujet du lancement de cet avis d'appel d'offres, sachant qu'un projet d'une telle envergure nécessite des études approfondies. Nous avons donc pris le train en marche et nous nous sommes attelés à l'élaboration des cahiers des charges et de cette première phase Solar 1 000.

Le cahier des charges qui a été élaboré par Shaems, en collaboration avec une équipe du Mteer, a été remis le 17 février 2022.

En parallèle, Shaems a continué son travail pour l'identification des sites d'implantation de ces centrales, la réalisation des études de raccordement au réseau. Il faut savoir que nous avions annoncé déjà, les cinq sites, avant même la confirmation de l'opérateur système sur la faisabilité du raccordement. Nous avons, donc approuvé les cinq centrales Bechar 50 MW, Ouargla 100 MW, Touggourt 250 MW, 300 MW à El Oued et 300 autres MW à Laghouat. C'est un gain de temps et d'efficacité, en choisissant les meilleurs sites d'implantation des centrales dans un temps record.

Des sites plus proches des postes de haute tension d'injection de l'électricité. Nous avons respecté aussi une certaine équité régionale dans la répartition des sites d'implantation des centrales.

Nous avons aussi opté pour la mise en place de différents paliers dans la répartition de la production, afin d'analyser l'effet des capacités sur le coût du kilowattheure. Nous avons aussi lancé des études de sols qui sont nécessaires pour les détenteurs de projets pour pouvoir estimer le coût de construction de ces centrales. C'est le travail du développeur du projet qui est Shaems. Je dois rappeler aussi que nous avons procédé à la réservation des assiettes foncières auprès des domaines, arrangé les contrats d'achat de l'électricité avec Sonelgaz.

De même que nous avons attaqué la préparation des modalités de financement de ce projet.



Qu'est-ce qui a motivé ces retards dans le projet?

Donc la première date annoncée dans les cahiers des charges pour le retour des plis a été reportée. Bien sûr à la demande des investisseurs et, principalement, à cause des retards. Donc nous avons prorogé jusqu'au mois de juin. Par conséquent, c'est le retard de remise des cahiers des charges. Après, il y a eu le deuxième report du 15 juin à une date ultérieure, puisque jusqu'à maintenant nous n'avons pas encore annoncé de date. C'était à la demande d'une majorité des investisseurs qui avaient demandé un report jusqu'à la fin de l'année, en vue d'approfondir leurs études respectives pour la préparation de leurs offres techniques et financières.

Cela ne porte-t-il pas préjudice au projet par rapport aux délais impartis?

Non pas du tout. Il faut faire le benchmark avec d'autres pays. Je vous donne l'exemple du projet de la Tunisie de 500 MW, dont l'appel d'offres est sorti en 2018 et l'ouverture des plis à fin 2019. L'attribution du marché de ce projet a été faite en 2022.

Le rapport de la société des finances internationales (AFC), notamment le document Skilling Solar, note que la moyenne pour l'achèvement du processus d'appel d'offres s'échelonne entre six et douze mois à l'échelle internationale. Donc, nous sommes dans les normes.

À partir du mois d'août, Shaems est entrée en discussion avec le ministère des Finances autour des questions de financement du projet. Il faut retenir que le programme Solar 1000 a été présenté en Conseil du gouvernement, la première fois le 11 mai 2022, afin de statuer sur l'acceptation du financement extérieur. À ce niveau-là, nous n'avons reçu de réponses.

Le 19 juin, le Conseil du gouvernement statuera, une nouvelle fois, sur le dossier présenté par le professeur Ziane, ministre du Mteer, alors. Nous avons, donc demandé un accord pour le financement extérieur ou un financement local qui sera bonifié.

De nouvelles discussions avec le ministère des Finances ont pris effet à partir de septembre écoulé et ce n'est qu'au début du mois d'octobre que nous avons réussi à obtenir l'accord de financement du projet, qui sera un financement local bonifié, avec les meilleures conditions possibles.

Est-ce que ça ne va pas agir comme mesures répulsives par rapport aux investisseurs étrangers?

Non, je ne pense pas. En fait pour les investisseurs, la tâche la plus importante c'est la négociation du financement. Du moment que le financement est négocié par Shaems et accordé, nous avons donc levé une grande contrainte. Le développeur de projet aura, ainsi, uniquement la charge de réaliser le PC, c'est-à-dire la construction et assurer l'exploitation et la maintenance de la centrale.



Le système bancaire national est-il en mesure de s'adapter à de tels financements importants?

Nous avons l'habitude de tels financements. Il y a l'exemple des centrales de dessalement, qui ont eu recours à de tels financements, notamment avec la centrale de Hassi Rmel. C'est un mode de financement sans recours.

C'est le projet lui-même qui doit rembourser le crédit. Avec un financement local, nous allons éviter les risques de fluctuations des changes. Nous allons donc avoir des revenus en dinars et nous remboursons en dinars.

Nous allons éviter ce risque majeur de changes que les investisseurs redoutaient. Avec ce type de financement, nous allons également accélérer le processus de clôture financière et entamer le projet de réalisation des projets. Il faut savoir qu'avec les financements extérieurs, ça peut aller jusqu'à une année pour la clôture financière. Il faut savoir aussi que toutes les banques étrangères ont demandé des garanties souveraines de l'État pour accorder les financements.

Les entreprises étrangères vont-elles être intéressées...?

Evidemment. Elles étaient plus tranquilles et rassurées par rapport à ce volet, parce qu'il y avait un doute sur leur capacité d'arranger un financement. Surtout face à l'absence de garanties. De plus, depuis l'année dernière, les taux de financements extérieurs ont flambé.

Aujourd'hui, les taux d'intérêts directeurs dépassent les 4%. Le financement local bonifié est beaucoup plus compétitif. Le projet est financé à 20% par les fonds propres, et 80% par les dettes. Un déséquilibre à ce niveau pourrait impacter le tarif de l'électricité produite et vendue à Sonelgaz. Nous avons réussi à dissiper les appréhensions des investisseurs quant à certaines questions, notamment la situation financière de la Sonelgaz.

Aussi, les différentiels qui pourront subsister devront être pris en charge par le fond du ministère en charge des énergies renouvelables.

Vous avez institué un taux de contenu local à 30% du coût du projet. Est-on capable de fournir cette industrie?

Effectivement. L'investisseur doit acheter le produit local des équipements entrant dans ce projet à hauteur de 30%. Ce taux n'est pas fixé au hasard. Nous avons lancé une campagne de recensement des fabricants à hauts potentiels en Algérie. Le constat et l'analyse de la banque de données ont été réalisés. Nous avons une bonne industrie de câbles, une bonne industrie des structures métalliques, une bonne industrie des transformateurs, et un tissu de société de travaux de génie civil et de montage. Nous devons développer ces deux créneaux. La capacité des panneaux solaires est à 300 MW, ce qui n'est pas suffisant.

Quel est l'impact de la mise en service de Solar 1000 sur la consommation de gaz?

C'est un projet de 1 milliard de dollars, avec 5 000 postes d'emploi prévisionnels. C'est également 2600 GW annuels qui permettront d'économiser 600 millions m3 de gaz annuel. Avec le prix de gaz dans les contrats à longs termes, c'est l'équivalent de 350 millions de dollars par an de gagné. Si on prend les prix du gaz aux marchés spots, soit entre 50 à 100 dollars. Avec seulement 50 dollars, nous aurons plus d'1,1 milliard de dollar.

Avec 100 dollars de Mbte (mesure de vente de gaz), nous aurons plus de 2 milliards de dollars. Un manque à gagner énorme.