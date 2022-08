C'est ce qu'a fait savoir une source syndicale du complexe sidérurgique d'El Hadjar. Les précisions apportées par notre source, font état du déplacement à Alger d'une délégation représentant le bureau syndical du complexe Sider, pour relancer la prise en charge de ce dossier et son traitement qui a pris beaucoup de temps.

Les membres de la délégation du bureau syndical se sont rendus à la direction générale des impôts des grandes entreprises (DGE), afin de s'enquérir de l'avancement de l'étude du dossier d'indemnisations sur les cotisations retenues des travailleurs du CTA, nous explique-t-on, surtout que le dossier, ajoute-t-on, a été préalablement déposé au niveau des autorités compétentes. Selon la même source, le processus du traitement du dossier est sur la bonne voie et devra être réglé bientôt. Selon notre source, après s'être approché du service du contentieux, relevant de la DGE, la délégation syndicale a eu une promesse explicite que le dossier serait tranché dans un délai d'un mois au plus tard. Il a été précédemment soumis à la direction concernée pour son traitement et le règlement de la situation en suspens, a tenu à rappeler la même source, qui a fait part des efforts fournis par le bureau syndical pour la préservation des intérêts des travailleurs. Un dossier ayant fait l'objet d'un suivi minutieux par les représentants des travailleurs du CTA tant la préservation du pacte social demeure la pierre angulaire de la stabilité de l'entité économique et la pérennité du secteur de l'industrie locale.

Une vision, dont l'objectif premier, nous dit-on, est la promotion de l'économie industrielle locale et nationale, à la faveur d'une économie d'exportation hors hydrocarbures.