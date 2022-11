Face aux ouvertures économiques adoptées par l'État pour une relance efficiente de l'économie nationale, le secteur des finances, des banques et des assurances se trouve emporté par une dynamique qui impose des actions profondes de modernisation et de réajustement. C'est dans cette optique que le laboratoire destiné au développement de l'innovation et la digitalisation du secteur des finances «Algeria Finlab» compte se «doter d'un portefeuille de start-up spécialisées dans les banques et assurances, afin de proposer des solutions adaptées au marché algérien», a indiqué mardi à Alger son administrateur, Abdelkader Khennoussi, lors d'un colloque international sur l'innovation financière et technologique au service de la finance. Une orientation aux allures d'accélérateur économique, dans la mesure où la jonction entre les deux secteurs se traduirait par un double impact sur l'économie nationale et sur le climat des affaires. D'une part, le secteur bancaire et monétaire bénéficierait d'une remise à niveau et d'une avancée en matière d'intégration de nouvelles technologies, sans précédent. Alors que le secteur des start-up jouira d'extension et de développement à travers l'accès à de plus grandes parts de marché. Les résultats de cette synergie se traduiront sur le terrain par un gain incontestable en matière de qualité et de célérité dans les prestations des banques et des assurances, et se répercuteront de façon positive, sur la concrétisation des grands axes de la relance économique. Il faut dire que la modernisation du système bancaire et financier et son passage aux gestions digitales, actent clairement une volonté de mettre à la disposition de ces institutions les moyens et les outils pour opérer une mutation à hauteur des défis de l'heure. Il y a lieu de convenir que sans cette réforme profonde du secteur bancaire et financier, les objectifs fixés de la relance économique seraient compromis par un déséquilibre important entre l'impératif d'une application rapide des politiques publiques, et l'obsolescence des systèmes bancaires en place. Un risque majeur devant lequel l'État a décidé de prendre les devants. C'est dans ce sillage, que le même responsable a précisé que « notre feuille de route est de promouvoir et développer le système financier, via la dématérialisation et la digitalisation des procédures et en même temps prospecter les moyens de promouvoir la block Chain, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets. À travers cette démarche, les porteurs de projets seront mis en contact avec les institutions financières dont les besoins en matière d'innovation sont nombreux afin d'améliorer leurs prestations». Cela étant, cette transition vers le monde digital nécessite la mise en place de nouveaux mécanismes juridiques, en adéquation avec les nouvelles orientations économiques. c'est dans cette optique que le ministre de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, Yacine El Mahdi Walid, présent au colloque, a souligné que «le secteur des assurances en Algérie est une véritable locomotive de l'innovation», relevant que «son secteur contribue à la prochaine révision de la loi sur la monnaie et le crédit qui verra l'introduction de plusieurs nouveautés, surtout dans le domaine des néo-banques et les monnaies digitales».