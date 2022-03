Dans l'optique de renforcer les actions de la relance économique, et créer une synergie entre les secteurs, qui pourrait ouvrir de larges horizons pour les jeunes, le secteur de la formation professionnelle ambitionne d'apporter sa contribution au développement local et à la production nationale. Dans ce sens, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels Yacine Merabi a mis l'accent mardi à Tiaret, sur «l'impératif d'exploiter les capacités des établissements de la formation professionnelle pour intégrer le domaine de la production et partant engranger des revenus supplémentaires».Il faut dire que le rôle de ce secteur se limitait généralement à la formation des jeunes pour leurs permettre de décrocher la qualification et les diplômes pour bénéficier des dispositifs d'aide à l'investissement. Le fait de passer au stade de la production contribuera à la création de niches de richesse qui viendront s' ajouter au tissu existant et ne manqueront pas d'apporter une plus-value certaine. Autrement dit, hormis les dispositifs d'aide, les centres de formation professionnelle joueront le rôle de pépinières pour les porteurs de projets, et abriteront de réelles entreprises, qui pourront se développer en contractant des marchés auprès du secteur public ou privé. Autant dire, que ces derniers deviendront de réels acteurs économiques, dans la mesure où ils interviendront sur le marché de la production et sur celui de la consommation. C'est dans ce sens, que le ministre a insisté sur l'importance de «passer à la production d'autant que les ateliers des structures du secteur possèdent les capacités de production et sont dotés d'équipements et de moyens développés. Il est aujourd'hui possible de combiner entre la formation et la production». Il s'agit d'arriver à un équilibre entre la nécessité de maintenir le rythme et la qualité de formation, et l'opportunité d'exploiter les capacités des centres professionnels dans le développement local productif.