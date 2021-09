Consolidation des échanges commerciaux et activation du Conseil d'affaires, notamment après l'entrée en vigueur de l'accord de la Zone de libre-échange continentale africaine

(Zlecaf), ont constitué l'ossature des entretiens tenus entre le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig et la directrice générale de la Chambre algéro-allemande du commerce et de l'industrie, Monika Erath.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté des questions économiques et commerciales d'intérêt commun, a indiqué le ministère, dans un communiqué.

Le ministre Rezig, qui a reçu, mardi, la responsable allemande, a salué «les relations bilatérales profondes qui lient l'Algérie à l'Allemagne, se félicitant en particulier de tous les partenariats réalisés à ce jour».

Les deux parties ont convenu de la nécessité de consolider les échanges commerciaux et d'activer le Conseil d'affaires algéro-allemand, mis quelque peu en «veilleuse» ces derniers temps. Cette consolidation devrait être mise en oeuvre après l'entrée en vigueur de l'accord de la Zlevaf, ce qui permettra de créer de nouvelles opportunités d'augmenter le volume des échanges commerciaux, sans conditions douanières.

Rezig a, également, passé en revue la stratégie du gouvernement dans son volet relatif au secteur du commerce, qui vise à diversifier les exportations et attirer les investisseurs étrangers à travers une panoplie de réformes initiées, à l'instar de la suppression de la règle du 51/49% dans les secteurs non-stratégiques.

De son côté, la directrice générale de la Chambre algéro - allemande du commerce et de l'industrie, Monica Erath, a souligné l'efficacité du partenariat entre les deux pays dans plusieurs domaines, ajoutant que les hommes d'affaires de son pays sont pleinement disposés à accéder au marché algérien et de rechercher des perspectives offertes en vue de réaliser un intérêt économique mutuel dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant.

Enfin, les deux parties ont convenu de créer un groupe de travail conjoint en coordination avec la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie (Caci), lequel organe se chargera de l'examen de toutes les propositions susceptibles de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays.

Une quinzaine de projets industriels, d'un montant global de plus de 24 milliards de DA (équivalent de près de 220 millions de dollars) ont été concrétisés ces dernières années en Algérie avec des partenaires allemands.

Il s`agit de projets portant essentiellement sur la fabrication de boîtes de vitesses, d`appareils de manutention, de matériaux de construction (plâtre et dérivés) et du gaz comprimé.

L'Allemagne est, également, présente dans le secteur des hydrocarbures à travers la société Dea Deutsche Erdoel AG qui est le partenaire de Sonatrach dans un contrat pour la recherche, l'appréciation et l'exploitation des hydrocarbures sur le périmètre Reggane-Nord.

Dans le domaine des énergies renouvelables, l'Algérie souhaite la participation des entreprises allemandes aux appels d'offres relatifs à ce créneau énergétique porteur, en insistant sur la nécessité de fabriquer localement les équipements, notamment les panneaux solaires et la création de sociétés mixtes dans le domaine.