La création d'un Conseil d'affaires algéro-nigérian pour renforcer les relations économiques des deux pays sur la base du principe gagnant-gagnant et contribuer ainsi au développement africain a été au centre des discussions entre la directrice générale de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci), Wahiba Bahloul et une délégation officielle du Nigeria, a indiqué, samedi, un communiqué de la Caci.

Dans ce cadre de développement et de renforcement des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et le Nigeria, Wahiba Bahloul a reçu, samedi, au siège de la Caci, en compagnie des présidents de la Chambre de commerce et d'industrie des wilayas de Bechar et Médéa, une délégation officielle de l'État du Nigeria. Cette délégation, composée de représentants d'instances officielles et des secteurs économiques du Nigeria, était conduite par la professeure Funmi Para-Mallam, avec laquelle «la question de la création d'un Conseil d'affaires algéro-nigerian a été évoquée», précise-t-on de même source.

Ce Conseil «constitue l'un des outils de la diplomatie économique aux fins de raffermir les relations et les échanges économiques dans le cadre du principe gagnant-gagnant», ajoute le communiqué.

L'accent a été également mis sur l'impératif de développer les relations bilatérales à travers des entreprises économiques et commerciales, d'exploiter les opportunités en matière de développement des exportations hors-hydrocarbures ainsi que les investissements directs, en tenant compte des potentialités permettant aux deux pays de «travailler de concert dans le cadre de la «Zone de libre-échange continentale africaine- Zlecaf». Les deux parties ont convenu d'oeuvrer au développement de liens forts et fructueux de manière à ériger leurs pays en «locomotive du continent africain», dans les domaines économique, commercial et entrepreneurial, en coordination avec les Chambres de commerce et le Conseil d'affaires, tout en avançant résolument sur la voie du progrès et du développement du continent.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres tenues par la délégation nigériane avec les instances gouvernementales et les entreprises économiques, dans le but d'examiner le devenir des relations bilatérales, notamment la promotion des échanges économiques et commerciaux.