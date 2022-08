Les fortes températures occasionnées par la vague de chaleur qui s'abat sur la wilaya d'Annaba, n'a pas été sans conséquence. Il était 13 h 45 mn, lorsqu'un foyer d'incendie s'est déclaré dans une zone de broussailles et d'herbes sèches, apprend-on de source relevant de la Protection civile. Aussitôt alertés, les éléments de ce corps constitué se sont déplacés en renfort, mobilisant tous les moyens humains et matériels, a fait savoir la même source.

Grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, l'unité de maintenance et le restaurant du complexe Sider El Hadjar Annaba ont été sauvés des flammes. Le bilan ne fait part d'aucune perte humaine ni matérielle. Notre informateur précise que le processus d'intervention a été activé au moment opportun, ce qui a permis la maîtrise de l'incendie en empêchant sa propagation à d'autres zones dans le complexe, évitant, ainsi, une véritable catastrophe, car, l'usine dans son ensemble est une zone à haut risque. S'agissant de l'origine de ce grand feu, bien que l'acte délibéré soit écarté, les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête, afin de déterminer l'origine réelle du sinistre. Rappelons que le complexe Sider El Hadjar avait échappé de justesse à une catastrophe, en raison d'un incendie occasionné par une explosion survenue en 2017, dans le HFn°2. À l'époque, cet événement catastrophique naturel avait occasionné, outre d'importants dégâts matériels, des brûlures à un employé. autres temps autres moeurs, mais à chaque fois ce sont les éléments de la PC qui font toute la différence, avec leur rapide intervention.